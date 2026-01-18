Lluvia en CDMX HOY 18 de enero: Noticias AL MOMENTO del clima en la capital

Estamos en invierno y en temporada de bajas temperaturas. El desplazamiento del frente frío número 29, en interacción con otros sistemas meteorológicos, provocará cambios de temperatura en diferentes puntos del país. En la Ciudad de México, particularmente, se pronostican bajas temperaturas y lluvias ligeras para este domingo.

A lo largo de estas semanas, la Ciudad de México ha visto cambios drásticos de temperatura: desde calor por las tardes hasta intensos fríos por la madrugada. Incluso, aunque no estamos en temporada de lluvias, han caído leves precipitaciones en la capital mexicana.

Una persona se cubre del frío en CDMX. ı Foto: David Patricio / La Razón de México.

Por lo anterior, autoridades capitalinas llevan a cabo un monitoreo de las condiciones climatológicas en la entidad. Te decimos cuál es el pronóstico de lluvias y temperatura para este domingo 18 de enero en la Ciudad de México.

¿Lloverá en CDMX HOY domingo 18 de enero?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil presenta cada día un informe sobre las condiciones climatológicas esperadas en la capital mexicana.

Así, destacó que para este domingo 18 de enero se espera un ambiente “templado con cielo medio nublado, con aumento de nublados por la tarde y lluvias ligeras”. Especificó que éstas serán de menos de 5 milímetros.

En un gráfico que acompañó la publicación, se informó que se prevé el inicio de las lluvias sea a las 18:00 horas, y que no se extenderán más allá de esa franja horaria.

Más temprano, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había puntualizado que para este domingo se prevén lluvias aisladas en la capital mexicana.

Activan Alerta Amarilla en CDMX por frío

Sin embargo, aunque las lluvias no serán un problema para la Ciudad de México este domingo, sí está activa la Alerta Amarilla por bajas temperaturas.

Particularmente, las alcaldías en donde se activó la Alerta son:

Milpa Alta

Tlalpan

¿Cómo cuidarte y evitar accidentes durante las lluvias?

Mantente informado sobre los pronósticos del clima y sigue las indicaciones de las autoridades locales y Protección Civil

Evita cruzar corrientes de agua o calles inundadas , ya que pueden arrastrarte o tener riesgos eléctricos ocultos

No tires basura en las calles ni en coladeras para evitar obstrucciones que causen inundaciones

Protege tu vivienda sellando puertas y ventanas con costales de arena, plásticos o trapos para impedir la entrada de agua

Limpia coladeras y desagües regularmente para que el agua fluya correctamente y no se acumule

Usa ropa adecuada , como impermeables, paraguas y calzado cerrado con suela antideslizante para evitar resbalones y mojarte en exceso

Evita exponerte a aguas estancadas para prevenir enfermedades como dengue, diarrea o infecciones

Ten a la mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos importantes y víveres por si debes evacuar

Si hay tormenta eléctrica, aléjate de objetos metálicos y lugares altos para evitar riesgos de electrocución

