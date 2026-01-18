Sheinbaum impulsa acuerdo agrario entre comunidades indígenas de Guanajuato y Querétaro

Comunidades indígenas de Guanajuato y Querétaro celebraron el reconocimiento del ejido Nueva Cruz del Palmar como parte del Plan de Justicia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo el reconocimiento oficial del ejido Nueva Cruz del Palmar, un hecho que, de acuerdo con autoridades federales y comunitarias, representa el fin de un conflicto agrario de décadas entre comunidades otomíes y purépechas de los estados de Querétaro y Guanajuato.

Desde San Miguel de Allende, Guanajuato, la mandataria federal destacó que esta acción forma parte del Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuyo objetivo es saldar deudas históricas y garantizar certeza jurídica, paz y desarrollo para las comunidades originarias del país.

Claudia Sheinbaum encabezó el reconocimiento oficial del ejido Nueva Cruz del Palmar, que cierra un conflicto agrario de décadas entre comunidades indígenas. ı Foto: Presidencia

Asimismo, subrayó la importancia del FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a Pueblos Indígenas y Afromexicanos), recurso que se entrega de manera directa a las comunidades indígenas y que, afirmó, continuará fortaleciéndose.

A su llegada al evento, la presidenta Sheinbaum fue recibida por integrantes de la comunidad, quienes realizaron una ceremonia tradicional de limpia, además de acercarse para tomarse fotografías y entregarle diversas peticiones relacionadas con necesidades locales.

Claudia Sheinbaum encabezó el reconocimiento oficial del ejido Nueva Cruz del Palmar, que cierra un conflicto agrario de décadas entre comunidades indígenas. ı Foto: Presidencia

Durante el acto, el presidente del comisariado del ejido Nueva Cruz del Palmar, Israel Ramírez González, agradeció a la mandataria federal los apoyos impulsados en la región, como los programas sociales enfocados en medio ambiente, vivienda y educación. Señaló que la comunidad enfrentó durante décadas un problema agrario y que, en los últimos cinco años, éste ha comenzado a resolverse mediante asambleas comunitarias, como parte del Plan de Justicia y Paz implementado en la zona.

En su mensaje, la presidenta recordó palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, citadas en su libro Grandeza, donde señala la necesidad de “rendir un tributo permanente de agradecimiento a los pueblos originarios del México antiguo”.

La presidenta Sheinbaum participó en una ceremonia tradicional con comunidades otomíes y purépechas en San Miguel de Allende, Guanajuato. ı Foto: Presidencia

La mandataria federal también mencionó como pendientes el reconocimiento de tierras ancestrales, la solución de conflictos agrarios en comunidades vecinas a Cruz del Palmar, así como la atención y dotación de agua potable. “Aquí está Efraín Morales, que está tomando notas sobre este tema”, dijo al referirse a la atención de las demandas hídricas planteadas por las comunidades.

Asimismo, indicó que se dará continuidad y ampliación a diversos programas federales, como Sembrando Vida, la instalación de Gasolineras del Bienestar y la construcción de caminos artesanales. Sobre este último rubro, anunció que “este año duplicamos el recurso para caminos artesanales en todo el país”. Agregó que también se continuará apoyando en vivienda y salud, tras tomar nota de las solicitudes comunitarias.

La presidenta Sheinbaum participó en una ceremonia tradicional con comunidades otomíes y purépechas en San Miguel de Allende, Guanajuato. ı Foto: Presidencia

Por su parte, la subdelegada de la comunidad de Cieneguilla, Guanajuato, Nadia Rodríguez Ramírez, expuso que las comunidades indígenas de la región aún enfrentan falta de oportunidades, invisibilización y una severa crisis hídrica, por lo que llamó a defender el medio ambiente y avanzar en el reconocimiento de la autonomía indígena.

En tanto, la exsenadora y activista Jesúsa Rodríguez afirmó que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se ha impulsado el reconocimiento de los pueblos originarios y destacó que el ejido Nueva Cruz del Palmar es resultado de la conciliación entre comunidades indígenas. “Este gobierno no descansará hasta que se haga justicia a todos los pueblos originarios”, expresó.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, durante el evento. ı Foto: Presidencia

Finalmente, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, resaltó el trabajo interinstitucional para atender las demandas de 111 comunidades indígenas chichimecas y otomíes, que agrupan a 119 mil familias de Guanajuato y Querétaro, en un territorio de 569 hectáreas, marcado por un conflicto de más de 80 años, con una inversión total de 793 millones de pesos.

