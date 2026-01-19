Grupo Salinas cuenta con 5 días para pagar, advierte SAT; podría obtener hasta 39% de descuento

El empresario Ricardo Salinas Pliego cuenta con cinco días para realizar el pago de los más de 51 mil millones de pesos del adeudo por el pago de ISR de seis años no cubiertos.

Antonio Martínez Dagnino, Titular del Servicio de Administración Tributaria, recordó que el Grupo Salinas fue notificado desde el jueves pasado y, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación tiene un plazo de cinco días, por lo que esta misma semana se esperaría que acuda a cumplir con la responsabilidad.

Le preguntan al titular del SAT Antonio Martínez Dagnino sobre los plazos para el caso del cobro de los impuestos de empresas de Grupo Salinas. pic.twitter.com/V7nrJW8Kzn — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 19, 2026

“Se enviaron los requerimientos de cobro. Enviaron el viernes y se notificó el jueves pasado. A partir del viernes ya surte efectos y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte se tienen cinco días que sería esta semana”, dijo.

Al cuestionar qué consecuencias derivarían del incumplimiento de pago, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que la ley permite al contribuyente solicitar un acuerdo con el que podría obtener hasta un 39 por ciento de “descuento”.

LMCT