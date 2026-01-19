López Rabadán convoca a Woldenberg a debate de reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán se reunió con José Woldenberg

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que México enfrenta un escenario de sobrerrepresentación legislativa sin precedentes desde 1952, y anunció que invitó al exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, a participar en la discusión de la reforma electoral que se dará en el Congreso de la Unión.

Luego de reconocer la trayectoria del exfuncionario electoral, la legisladora explicó que su participación será clave para analizar los riesgos que enfrenta la democracia.

“José Woldenberg es un referente nacional e internacional de democracia, de instituciones, del deber ser en las leyes (…) y me permití convocarlo para que acuda una vez que abramos este proceso ético, integral, honesto y plural de discusión de las futuras iniciativas sobre la reforma electoral”, señaló.

En entrevista con medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán recordó que, durante la conversación, Woldenberg subrayó que desde 1952 no se registraba una sobrerrepresentación como la actual, que supera el 20 por ciento.

“En aquellas épocas, en 1952, el régimen en turno tuvo el 70 por ciento de los votos y, lamentablemente, les dieron el 90 por ciento de los espacios de decisión”, citó la diputada presidenta, al advertir que este tipo de distorsiones afectan de manera directa la representación democrática.

La legisladora consideró que este tema debe ser uno de los ejes centrales de la reforma electoral, al tratarse de un fenómeno que puede alterar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. “No debe ser una reforma a modo de nadie, de ningún partido, de ninguna coalición, de ningún interés, de ningún grupo político o empresarial”, sostuvo.

Advirtió que aprobar una reforma sin atender el problema de la sobrerrepresentación tendría consecuencias graves. “Si eso sucede, sería una reforma que lastimaría a millones de mexicanos. Hacerlo mal, dar pasos hacia atrás, sería un golpe histórico para la democracia”, alertó.

López Rabadán subrayó que el trabajo y la experiencia de Woldenberg serán fundamentales para enriquecer el análisis legislativo. “Aspiramos a que su experiencia sirva como referente para garantizar una reforma que fortalezca, y no debilite, la democracia en México”, expresó.

En este contexto, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) validó las firmas de la iniciativa ciudadana de reforma electoral presentada por el colectivo Salvemos México, con 136 mil 875 apoyos, equivalentes al 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores, con lo que iniciará formalmente su proceso legislativo.

“Doy la bienvenida a esta iniciativa ciudadana; los instrumentos de participación ciudadana se deben de reconocer”, afirmó, al señalar que se trata de la primera iniciativa ciudadana en materia electoral presentada en la actual Legislatura.

Finalmente, a pregunta expresa sobre la presencia de fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio mexicano, la diputada reiteró la necesidad de transparencia. “Quién entró, cuándo entró, por dónde entró y para qué entró”, cuestionó, al pedir un informe claro que permita conocer si existió autorización del Congreso.

