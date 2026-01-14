López Rabadán destaca coincidencias entre el INE y su decálogo rumbo a una reforma electoral

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que este martes sostendrá una reunión con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, con el objetivo de dialogar sobre las coincidencias entre las propuestas del órgano electoral y el decálogo de principios que ella presentó de cara a una eventual reforma electoral.

Previo a la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora explicó que, tras un análisis comparativo, se identificaron coincidencias en ocho de los diez puntos de su decálogo con los planteamientos enviados por el INE a la Comisión del Ejecutivo, particularmente en temas como equidad en la contienda, rechazo al uso de recursos públicos con fines electorales, proporcionalidad del voto, autonomía de las autoridades electorales y combate a la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

“No puede haber una cancha diferenciada ni el uso de programas sociales para amenazar a la gente con quitarles apoyos si no votan por determinado partido”, subrayó López Rabadán, al insistir en que todos los votos deben valer lo mismo, sin distinción del partido político al que favorezcan.

La diputada recalcó que una reforma electoral debe garantizar autoridades electorales imparciales, autónomas y profesionalizadas, y advirtió sobre los riesgos que implica la infiltración de dinero ilícito en las campañas. En ese sentido, afirmó que cualquier elección en la que se compruebe el uso de recursos del crimen organizado debe ser anulada. “Un candidato que reciba dinero del narco no merece ser servidor público”, sentenció.

López Rabadán aclaró que, aunque el INE decidió presentar sus propuestas en una etapa previa ante la Comisión del Ejecutivo, será el Congreso de la Unión el único facultado para discutir y aprobar cambios a la legislación electoral. “Quien define las leyes en este país es el Congreso, y esa etapa formal aún no inicia porque no hay iniciativas presentadas”, puntualizó.

Durante la entrevista, la legisladora también se refirió a la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche y rechazó de manera tajante que existan perseguidos políticos en México. Exigió que el caso sea investigado con apego a la legalidad y advirtió que, de confirmarse una persecución política, se debe exigir justicia y la liberación inmediata del académico.

“México no se puede acercar a países autoritarios donde se persigue a las personas por pensar distinto”, afirmó, al señalar que este tipo de prácticas dañan la democracia y el reconocimiento internacional del país.

José Alberto Abud Flores, rector de la UACAM ı Foto: Facebook: Universidad Autónoma de Campeche

Sobre la autonomía del INE, López Rabadán recordó que la creación del entonces IFE permitió arrebatar al gobierno el control de las elecciones, y advirtió que cualquier retroceso en esa materia sería perjudicial para la democracia. “Es tiempo de valientes”, expresó, al llamar a los consejeros electorales a asumir con responsabilidad la trascendencia de sus decisiones.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados consideró necesario reflexionar a fondo sobre la posibilidad de realizar procesos electorales concurrentes, como la revocación de mandato y otras elecciones en 2027, al advertir que este tipo de “combos electorales” pueden generar confusión y falta de certeza para la ciudadanía.

“La prioridad debe ser que el voto de los mexicanos esté plenamente garantizado y que represente auténticamente la voluntad popular”, concluyó.

Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

LMCT