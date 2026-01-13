Detienen a rector de la Universidad Autónoma de Campeche por presunta posesión de droga

José Alberto “N”, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), fue detenido por autoridades estatales mientras se encontraba a bordo de una camioneta.

De acuerdo con la información oficial, durante una revisión posterior a su aseguramiento, se localizaron paquetes con polvo blanco, por lo que fue señalado por el delito de posesión simple de droga.

De acuerdo con lo informado por el fiscal general del estado, Jackson Villacis Rosado, la intervención policial ocurrió tras recibirse un reporte ciudadano que alertaba sobre la circulación de una camioneta en la que viajaban varias personas presuntamente armadas con armas largas.

Durante el operativo, los elementos de seguridad solicitaron a los tres tripulantes del vehículo que descendieran de la unidad. Fue en ese momento cuando los agentes detectaron varios paquetes que contenían polvo blanco, el cual presuntamente podría tratarse de cocaína. Por este motivo, José Alberto “N” fue detenido por el delito de posesión de droga.

José Alberto Abud Flores, rector de la UACAM ı Foto: Facebook: Universidad Autónoma de Campeche

Tras darse a conocer los hechos, la Universidad Autónoma de Campeche emitió un comunicado oficial en el que rechazó de manera categórica la intervención de autoridades estatales en asuntos relacionados con la institución. La UACAM calificó la detención de su rector como un acto injustificado, contrario al espíritu democrático y a los principios que deben regir en un Estado de derecho.

Asimismo, la casa de estudios denunció que, horas después de la detención, personal ajeno a la universidad habría intentado convocar a una sesión con el aparente objetivo de destituir al titular de la rectoría, lo cual fue considerado por la comunidad universitaria como una intromisión inadmisible en la vida interna de la institución.

“La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche, a través de sus consejeras y consejeros universitarios, expresa su más enérgico y categórico rechazo a los hechos ocurridos la mañana del día de hoy, cuando nuestro rector, el doctor José Alberto Abud Flores, fue detenido en un acto que consideramos profundamente deplorable”, señala el posicionamiento difundido por la universidad.

El caso ha generado un ambiente de tensión en Campeche, al tiempo que la UACAM reiteró su defensa de la autonomía universitaria y exigió respeto a sus procesos internos, subrayando que ninguna autoridad externa debe intervenir en las decisiones que corresponden exclusivamente a la institución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT