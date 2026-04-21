Tráiler embiste 9 autos; un muerto y 13 heridos

DOS VEHÍCULOS particulares impactados por el tráiler sin control, de siete siniestrados en el percance.

UN CHOQUE múltiple provocado por un tráiler que aparentemente tuvo una avería y embistió a nueve autos, en un accidente ocurrido en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Ecatepec, dejó como saldo una persona muerta y 13 heridas.

La persona que falleció fue un hombre de entre 50 y 56 años que manejaba un automóvil marca Honda blanco, con matrícula M818C, el cual quedó atrapado en su vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 horas de ayer en las inmediaciones del kilómetro 37, en la comunidad Bonito Ecatepec, en el tramo de la Macroplaza de Tecámac y Las Américas.

118 kilómetros tiene de longitud el Circuito Exterior Mexiquense

Debido a la fuerza del impacto de los autos y a las condiciones en que quedaron, la circulación del circuito quedó cerrada en su dirección hacia Nezahualcóyotl.

Protección Civil del Estado de México indicó que en el percance se vieron involucrados un tractocamión, siete vehículos particulares y dos unidades de transporte público de pasajeros.

Tras los hechos, informaron que en el lugar laboraron de manera coordinada elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, Policía Estatal, Cruz Roja y personal de Conservación de Carretera, brindando atención a la emergencia y apoyo a las personas afectadas.

DOS VEHÍCULOS particulares impactados por el tráiler sin control, de siete siniestrados en el percance. ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: EL CIRCUITO Exterior es una autopista de cuota que conecta la zona norte y el oriente de la zona conurbada del Valle de México.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el accidente ocurrió luego de que el tráiler presuntamente se quedó sin frenos, provocando el impacto múltiple.

“No hubo imprudencia. Veníamos a buena velocidad, ni siquiera venía muy rápido”, dijo una pasajera de las unidades de transporte público siniestradas.

Elementos de la policía estatal, de Protección Civil municipal, de la Cruz Roja y paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México, acudieron al lugar para auxiliar a las personas que resultaron afectadas por el percance.

Varios pasajeros y ocupantes de los autos fueron liberados de entre las estructuras deshechas. Los cuerpos de rescate trasladaron a los lesionados a hospitales de la región, para su atención médica.

Mientras tanto, el presunto responsable, el chofer del tráiler, fue detenido por la policía del Estado de México para que responda por este accidente ocurrido en Ecatepec, mientras que la Fiscalía General del Estado de México abrió un expediente de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Hasta ayer no se había informado sobre el estado de salud de las personas lesionadas.