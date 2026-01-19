Rector a proceso

Y quienes han seguido de cerca el caso de la detención y el proceso penal del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, por presunto narcomenudeo, nos piden no perderlo de vista. Y es que el señalamiento de que fue un arresto arbitrario se mantiene, mientras la gobernadora Layda Sansores ha buscado deslindarse tanto de la acción judicial como de la designación de la sucesora del académico, con el argumento de que ambos procesos corresponden a instancias autónomas y ajenas al Ejecutivo. Sin embargo, ese intento de deslinde no ha acabado con las suspicacias que se derivan de los antecedentes de confrontación entre el directivo universitario y la mandataria estatal. Abud, por lo pronto, fue vinculado a proceso sin que, ha señalado su abogado, se presenten los videos de los policías que hicieron la detención y que revelarían si en ésta hubo alguna acción irregular.

