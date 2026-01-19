Redes encendidas

Y fue el Gobierno federal el que tuvo que salir en un par de ocasiones en las últimas 48 horas a responder sobre hechos que dieron pie a generar múltiples lecturas, algunas de las cuales rayaban, nos dicen, en teorías conspirativas. Primero fue Comunicaciones y Transportes la que el viernes aclaró que el aviso NOTAM sobre operaciones aéreas que emitió EU lo hizo para operadores civiles de su país y que en el nuestro no había afectación alguna. Ayer, el Gabinete de Seguridad informó sobre el caso de una aeronave estadounidense: “Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”. Andan encendidas las redes.

