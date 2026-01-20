Cae 87.5% el flujo irregular de migrantes durante 2025

Mexicanos son repatriados por la frontera de Tijuana, en enero de 2025.

La apuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sellar la frontera ha conseguido lo inimaginable: prácticamente cerrar las rutas migratorias hacia México.

Las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) revelan un colapso histórico sin precedentes: de enero a noviembre de 2025 se detuvieron apenas 145 mil 449 indocumentados, una caída del 87.5 por ciento comparada con el millón 165 mil 715 detectados en el mismo periodo, pero de 2024.

El Dato: El consulado de México en Atlanta exigió una investigación transparente sobre la muerte del mexicano Heber Sánchez Domínguez, al estar bajo custodia del ICE.

El desplome comenzó con la eliminación de CBP One, la aplicación que durante el gobierno de Joe Biden representaba la única vía legal para miles de migrantes. Su eliminación, combinada con una contención migratoria sin precedentes y acuerdos de cooperación regional que han convertido a México en muro de contención, reconfiguraron el mapa migratorio continental.

Donde antes fluía más de un millón de personas buscando el sueño americano, ahora apenas circulan 145 mil, una reducción que refleja tanto el éxito de las políticas de Trump como el drama humano de millones que han abandonado la esperanza de cruzar.

Para Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, esta drástica reducción tiene implicaciones profundas para los derechos humanos y no significa el fin de las necesidades que impulsan los éxodos.

“Las causas de la migración siguen presentes. La gente sigue teniendo la necesidad de emigrar y no lo ha hecho o está repensando la forma de hacerlo justo por estas políticas de Trump. Se ha logrado generar miedo con esas políticas, más con estos últimos cuatro meses de un ICE tan agresivo, de una policía migratoria con más de 75 mil millones de dólares, con 22 mil elementos efectivos. Eso sin duda afecta los derechos humanos de las personas”, dijo.

Del flujo registrado en 2025, únicamente 10 mil 996 personas recibieron retorno asistido a sus países de origen: 39 por ciento eran hondureños (cuatro mil 251), 37 por ciento, guatemaltecos (cuatro mil 037), y seis por ciento, colombianos (695).

Sin embargo, la crisis migratoria ya no es sólo centroamericana: seis mil 581 asiáticos y cinco mil 291 africanos fueron interceptados por autoridades migratorias.

Tabasco se convirtió en el principal punto de ubicación de indocumentados, al concentrar 77 mil 785 detenciones, más de la mitad del total nacional, seguido por Chiapas, con 35 mil 625, y Veracruz, con cinco mil 135.

Rendón anticipa un cambio fundamental en los flujos migratorios: “Poco a poco vamos a ir viendo migraciones a otros lugares. México cada vez más va a ser un país de destino que de tránsito. La gente lo va a ver como una opción final”.

Esta predicción se confirma con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): en 2025, 66 por ciento de los encuestados mencionó a México como destino, mientras que 31 por ciento refirió a EU.

En contraste, en 2024, 57 por ciento de la población señalaba a EU como destino, mientras que México representaba 41 por ciento. Por primera vez desde que ACNUR mide este indicador, la población refiere a México como principal país de destino.

“México necesita prepararse. Tiene que tener un plan de acogida porque no es tan fácil. Hay que conectar bien la oferta con la demanda, no solamente es el refugio”, agregó Rendón.

En medio de un contexto de alta presión migratoria, México entregó entre octubre de 2024 y junio de 2025 únicamente cuatro mil 264 condiciones de refugio, es decir, sólo tres por ciento de los solicitantes en ese periodo obtuvieron el documento, de acuerdo con cifras del Plan Estratégico del Instituto Nacional de Migración (INM) 2020-2025.

El problema se agravó tras la reducción del apoyo internacional que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibía de ACNUR.

Asimismo, se registró una fuerte caída en la entrega de tarjetas a visitantes por razones humanitarias, una de las principales figuras de protección para personas extranjeras en situación de vulnerabilidad: en el mismo lapso sólo se otorgaron cinco mil 191, apenas 4.1 por ciento del total de documentos expedidos en ese periodo, según del INM.

La tarjeta sirve para regularizar la estancia en México si se es solicitante de refugio, víctima o testigo de un delito, o se tiene una emergencia médica grave, lo que permite a los indocumentados trabajar, acceder a servicios de salud y educación, obtener un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y abrir cuentas bancarias.

Pese a que su validez es temporal, generalmente de un año o más, según el caso, su principal función es brindar protección y asistencia mientras se resuelve su situación migratoria en el país.

Axel González Melo, integrante de la Clínica Jurídica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana, señala que muchas personas solicitantes de asilo han tenido que recurrir a juicios de amparo ante tribunales “debido a que no se les está garantizando un mecanismo para protegerlos frente a devoluciones y deportaciones, lo que les garantizaría la tarjeta”.

Afectan a 17 mil mexicanos operativos en Minnesota

› Por Claudia Arellano

Decenas de sindicatos, organizaciones comunitarias, religiosos y colectivos sociales anunciaron su respaldo a una movilización estatal unificada el 23 de enero, bautizada como “Día de la Verdad y la Libertad”, en protesta por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Minnesota, que han afectado a unos 17 mil mexicanos por las redadas.

La iniciativa propone un paro general en todo el estado: no ir a trabajar, a la escuela ni a realizar compras, con el objetivo de pausar la economía local en señal de solidaridad con quienes han sido afectados directamente.

“Cada vez que salgo a trabajar, temo no volver. Vecinos han sido detenidos sin previo aviso y muchos dejaron de acudir a sus empleos por miedo a ser capturados. Mi jefe ya no me quiere dar horas porque dice que mi estatus migratorio lo pone nervioso.

El Tip: Más de 1,500 militares fueron informados por el Pentágono que se preparen para un posible despliegue en Minnesota.

“Nuestros hijos ya no quieren ir a la escuela solos… varios de nuestros compañeros han sido detenidos en la calle. Esto no es sólo trabajo, es nuestra vida”, dijo Carlos Miguel Canseco, originario de Puebla.

Asimismo, propietarios de negocios mexicanos y latinos han señalado que la presencia del ICE ha hecho que clientes y trabajadores eviten salir, afectando el comercio y la vida comunitaria en vecindarios con alta presencia migrante —incluyendo tiendas y restaurantes que han registrado caídas drásticas en ventas.

Mike Cowell señaló que nueve de cada 10 trabajadores de los que emplea en su agencia de limpieza son de origen mexicano y mencionó que es preocupante “la escasez de mano de obra, ya que comienza a ser alarmante en las comunidades porque Estados Unidos es un país que históricamente ha crecido por sus migrantes y sobre todo los mexicanos, que han dado muestra de ser excelente mano de obra, por ello, saldremos a las calles, a luchar por su trabajo y dignidad”.

La convocatoria busca visibilizar el impacto que las acciones de detención y redadas han tenido sobre las comunidades migrantes y las familias trabajadoras.

Entre los sindicatos que han respaldado esta acción se encuentran diversas secciones del movimiento laboral de Minnesota, incluyendo la Minneapolis Regional Labor Federation y otros cuerpos sindicales locales, así como una amplia red de organizaciones comunitarias y de base social.

También han expresado su apoyo Faith in Minnesota, Unidos Minnesota, Communities Against Police Brutality, Indivisible Twin Cities, y el Minnesota Immigrant Rights Action Committee.

La Asociación de Enfermeras de Minnesota (Minnesota Nurses Association) también ha manifestado su respaldo, promoviendo la participación en el día de acción como muestra de solidaridad.