Legisladora Lucía Trasviña baila con el mariachi en el Senado | VIDEO

Senadora de Morena genera polémica en redes al bailar ‘El Son de la negra’.

La senadora de Morena, Lucía Trasviña, no pudo contener su emoción y se puso a bailar al ritmo del mariachi, durante una exposición de la Secretaría de Marina (Semar) en el Senado. El hecho generó polémica en las redes sociales.

La situación quedó grabada en un video, mismo que se hizo viral en minutos con la canción “El Son de la negra”. Los usuarios de las redes sociales dividieron opiniones sobre el actuar de la legisladora del partido guinda.

Algunos apoyaban la expresión que Lucía Trasviña realizó en el Senado, mientras que otros se centraron en criticar sus pasos, mientras pedían que “se pongan a trabajar”.

Algunas opiniones de los usuarios de Internet fueron las siguientes:

¡Que se pongan a sacar el trabajo rezagado que seguramente hay mucho!

Viven en otra realidad

Es que son personajes digamos… “pintorescos”

Incluso, Lucía Trasviña recibió muestras de apoyo de los internautas, quienes expresaron su sentir con emojis de corazón, aludiendo a la aprobación de los pasos que realizó la legisladora.

Y así bailó la senadora morenista Lucía Trasviña el mariachi de la Secretaría de Marina durante la exposición Expomar en el Senado... pic.twitter.com/AxrF5vhfpe — Angel Gallegos (@gallegoso) March 24, 2026

“El Son de la Negra” es una canción que fue popularizada como parte del repertorio de los mariachis de Guadalajara y de todo México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la pieza habría sido compuesto entre 1814 y 1821.

Inauguran la EXPOMAR 2026 en el Senado

El baile de la senadora de Morena ocurrió en el marco de la inauguración de la “EXPOMAR 2026”, un espacio que busca el acercamiento del personal naval con la población civil, con la intención de dar a conocer las funciones que realiza la Secretaría de la Marina para servir a México.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que esta exposición servirá para rendir homenaje a las mujeres y hombres que, desde el mar y desde los puertos, trabajan día con día por el bienestar del pueblo de México para lograr esta prosperidad compartida.

Durante el evento, Castillo Juárez reconoció a los integrantes de Marina, quienes, dijo, han estado presentes en momentos decisivos de la historia en la defensa de la patria, en el auxilio a la población y, desde luego, en el impulso al desarrollo nacional

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JVR