Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 19 de enero del 2026

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 19 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

AGUASCALIENTES, QUINTANA ROO, TAMAULIPAS Y QUERETARO:

-En Matamoros, Reynosa, Aguascalientes, Holbox y Querétaro, elementos de Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) catearon siete inmuebles, detuvieron a seis personas, aseguraron cuatro armas largas, 231 cartuchos, siete cargadores, dinero en efectivo, 11 teléfonos, una cámara fotográfica, dos tabletas y un vehículo.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron un lanzacohetes, dos armas largas, dos armas cortas, 30 cartuchos y un chaleco táctico.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Gustavo A. Madero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon un inmueble, detuvieron a tres personas con antecedentes de robo de automóviles y aseguraron dos toneladas de autopartes.

COAHUILA, NUEVO LEÓN Y JALISCO:

-En Saltillo, El Carmen, Lomas de Santa Catarina, Tlajomulco y Tlaquepaque, elementos de GN, Ejército Mexicano y FGR catearon cinco inmuebles, detuvieron a 15 personas y aseguraron 89,150 litros y 120,783 kilos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas y un tracto camión.

GUANAJUATO:

-En Abasolo, elementos de FGR y SSPC catearon un inmueble donde aseguraron 49,000 litros de hidrocarburo y un vehículo.

MICHOACÁN:

-En Cotija, en el poblado El Paraíso, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron cinco armas largas, 34 cargadores, 300 cartuchos, tres chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo.

-En Cotija, en el poblado Santa María, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un campamento clandestino, aseguraron tres armas largas, 21 cargadores, 340 cartuchos y un artefacto explosivo improvisado.

-En Lázaro Cárdenas, elementos de Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron dos vehículos, uno con blindaje artesanal, dos radios, dos bolsas con droga, un celular y una mochila.

QUERÉTARO:

-En San Juan del Río, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano y GN aseguraron 12,600 litros de hidrocarburo, tres tomas clandestinas, una cuatrimoto y un tractocamión.

SINALOA:

-En Escuinapa, en la colonia El Roblito, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron cinco cargadores, 2,430 cartuchos y una bolsa con marihuana.

-En Mazatlán, en el fraccionamiento Real del Valle, elementos de Semar y SSPC detuvieron a dos personas de nacionalidad estadounidense con fines de extradición, por presunta responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

TAMAULIPAS:

-En Matamoros, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 119 cartuchos y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

-En Badiraguato, Culiacán, Cosalá y Tamazula, Sinaloa, en los poblados Otallitos, Palmar de los Ríos, Alicama, El Tepehuaje, Los Sabinitos, Potrero de los Ibarra de Abajo, La Cuesta, La Ilama, Pueblo de Alayá, Ranchito de los Burgos, Agua Caliente, Comoa, Portezuelos de Arriba, Casas Nuevas y Las Banquetas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso y 15,949 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 311 millones de pesos.

