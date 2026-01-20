Libia Dennise con Díaz Ayuso

Y es la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, la que arrancó el año con la apuesta de fortalecer vínculos entre su entidad y ciudades del mundo que pueden ser relevantes en materia de economía y turismo. Fue por eso que se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la capital española, quien le agradeció por sus muestras de cariño a las víctimas del accidente de tren. “Tiene todo mi apoyo por lo bien que está gestionando y en las circunstancias tan difíciles en las que lo hacen políticos como ella”, escribió la también presidenta del Partido Popular en sus cuentas de redes sociales, mensaje que acompañó con varias fotografías del encuentro sostenido. Por cierto que la mandataria guanajuatense después de esta reunión participó en el lanzamiento de la campaña “Guanajuato abre nuevos caminos” en el marco de la concurrida Feria Internacional de Turismo, la Fitur, que se realiza en aquella ciudad.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Acomodándole para no regarla