López Rabadán confirma recepción del nombramiento de Gertz Manero; piden debate abierto sobre reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la Comisión Permanente recibió formalmente la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.

En entrevista con medios, la legisladora detalló que el expediente fue enviado por la Secretaría de Gobernación y será turnado este miércoles a la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, la cual definirá el procedimiento y los tiempos para su eventual ratificación.

López Rabadán explicó que, conforme a la práctica parlamentaria, la comisión podría citar a comparecer al exfiscal general de la República, aunque aclaró que no existe una obligación legal expresa para ello y que la decisión recaerá exclusivamente en dicha instancia legislativa.

De avanzar el proceso, señaló, el tema podría discutirse y votarse el lunes 26 de enero, fecha en la que también está programada la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien rendirá su informe anual ante la Comisión Permanente.

Durante la entrevista, la diputada panista también se refirió a su reciente encuentro con Diego Fernández de Cevallos, a quien calificó como un referente del parlamentarismo mexicano. Aseguró que la conversación giró en torno a la democracia, la construcción de instituciones y la responsabilidad de la oposición para fijar posiciones claras y honorables.

Respecto a la reforma electoral en discusión, López Rabadán sostuvo que, aunque aún no existe una iniciativa formal por parte del Ejecutivo, es evidente que se están llevando a cabo conversaciones entre el gobierno y los partidos aliados.

En ese contexto, defendió la iniciativa ciudadana del colectivo “Salvemos la Democracia”, la cual fue respaldada por más de 130 mil firmas.

“La participación ciudadana no debe minimizarse. Los instrumentos están en la ley para ejercerse y aportar al debate democrático”, afirmó.

La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que cualquier reforma electoral debe construirse con pluralidad y consenso, y advirtió que el Congreso tiene la responsabilidad de evitar retrocesos democráticos.

“Espero por el bien del país que cualquier reforma sea para fortalecer la democracia y no para dar pasos hacia atrás”, puntualizó.

En materia de seguridad, López Rabadán reconoció que toda acción que contribuya a la paz debe valorarse, pero insistió en la necesidad de transparencia y apego a la ley en los procedimientos relacionados con la entrega de presuntos líderes criminales a Estados Unidos.

Advirtió que México cuenta con tratados de extradición claramente regulados y que cualquier acción en este ámbito debe respetar el marco jurídico nacional e internacional. “La seguridad de los mexicanos es responsabilidad de los mexicanos, pero debe garantizarse siempre con legalidad”, concluyó.

