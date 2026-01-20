PT mantiene diálogo sobre reforma electoral y prioriza unidad de la coalición: Sandoval

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que aún no existe una postura definitiva del partido respecto a la reforma electoral, ya que el tema se encuentra en etapa de diálogo y análisis dentro de la coalición gobernante.

En entrevista, el legislador rechazó versiones sobre un supuesto “llamado de atención” tras sus recientes declaraciones y afirmó que el PT ha sido claro al señalar que, con las reglas electorales actuales, el movimiento de la Cuarta Transformación ha logrado triunfos en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Dijimos la verdad, no fue nada temerario. Despertó algunas ampollas en algunos lugares, pero más allá de eso no pasa nada”, sostuvo.

Sandoval explicó que existe un canal de comunicación abierto con la Secretaría de Gobernación, en el que se abordan distintos escenarios políticos, sin que ello implique una negociación cerrada o definiciones anticipadas sobre el contenido de una eventual iniciativa.

En un encuentro productivo y de diálogo respetuoso con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se intercambiaron puntos de vista que fortalecen el trabajo en favor de México. pic.twitter.com/GjaxzoaND0 — Reginaldo Sandoval F (@ReginaldoSF_PT) January 16, 2026

En ese sentido, reiteró que no hay, hasta el momento, una propuesta formal sobre la reducción de legisladores plurinominales ni sobre el financiamiento público a partidos, aunque recordó que el PT ya fijó postura en reformas anteriores, como el llamado Plan A impulsado por el expresidente.

“La prioridad es la unidad. Hay que garantizar la unidad de la coalición y la unidad de México frente al mundo”, subrayó, al descartar riesgos de ruptura entre los partidos aliados.

Sobre el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido, Sandoval manifestó el respaldo del PT para que la ratificación se realice por la vía rápida en la Comisión Permanente.

“Estamos de acuerdo en que sea fast track, que sea rápido, porque requerimos que esa embajada no esté vacía”, afirmó, al señalar que México debe mantener una representación diplomática sólida ante el contexto internacional.

El exfiscal Alejandro Gertz, en foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, adelantó que la plenaria nacional del Partido del Trabajo se llevará a cabo el sábado 31, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones, y que se invitará a diversos actores políticos, incluida la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a quien calificó como “muy trabajadora, eficaz y eficiente”.

Finalmente, Sandoval minimizó las versiones sobre presiones internas o retrocesos del PT en el debate de la reforma electoral y sostuvo que el intercambio de posturas, tanto al interior como al exterior del partido, forma parte de la normalidad democrática.

“No hay por qué doblar las manos. No hay reforma todavía, el tema está en debate”, concluyó.

Reginaldo Sandoval, coordinador en Diputados del Partido del Trabajo (PT) ı Foto: Galo Cañas Rodríguez @Cuartoscuro

