Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero; Morena y PT alistan ratificación en fast track

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.

El documento fue enviado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y podría ser turnado para su dictaminación a la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales durante la sesión de la Comisión Permanente programada para mañana.

Al respecto, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, expresó su respaldo a que el proceso de ratificación se lleve a cabo por la vía rápida, al considerar prioritaria la representación diplomática de México en el exterior.

“Nosotros estamos de acuerdo en que sea fast track, que sea rápido, porque sí requerimos que esa embajada no esté vacía. México debe estar representado en todos los lugares del mundo para que llegue un mensaje preciso y de unidad, y de lo que estamos haciendo como nación”, señaló.

El exfiscal Alejandro Gertz, en foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Sandoval indicó que incluso la ratificación podría concretarse en la propia Comisión Permanente, dada la relevancia del cargo y la necesidad de mantener la continuidad en la política exterior.

En la misma línea, el pasado 7 de enero, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, así como el senador Ignacio Mier, anticiparon que el procedimiento legislativo podría iniciar de inmediato una vez recibido el nombramiento formal.

“No hay ningún impedimento para que la Permanente lo pueda aprobar en Comisión; para eso existe. La Comisión Permanente tiene facultades para aprobar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador en Gran Bretaña”, sostuvo Monreal.

De avanzar en fast track, el nombramiento podría quedar ratificado en los próximos días, con lo que México restablecería de inmediato la titularidad de su representación diplomática en el Reino Unido.

Alejandro Gertz Manero y la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Especial

