Resultados del Progol Media Semana 779: checa la quiniela ganadora

Los juegos de futbol que la Lotería Nacional puso en la quiniela Progol Media Semana 779 del martes 20 al miércoles 22 de enero del 2026 ya arrojaron resultados y ganadores.

Si no conoces los marcadores finales de los partidos, chécalos y descubre si fuiste uno de los ganadores de los partidos de la UEFA Champions League y de un partido amistoso por la Fecha FIFA.

Resultados Progol Media Semana 779:

En La Razón de México, te presentamos los resultados de la quiniela del Progol Media Semana HASTA EL MOMENTO:

PANAMÁ VS MÉXICO: PENDIENTE

INTER DE MILAN VS ARSENAL: V

OLYMPIACOS VS LEVERKUSEN: L

SP. LISBOA VS PARIS SG: L

TOTTENHAM VS DORTMUD: L

VILLARREAL VS AJAX: V

QARABAG VS FRANKFURT: PENDIENTE

GALATASARAY VS ATLETICO DE MADRID: PENDIENTE

MARSELLA LIVEPOOL: PENDIENTE

También puedes conocer los resultados en la página de la Lotería Nacional.

¿Cómo jugar Progol Media Semana?

Progol Media Semana es una quiniela de nueve partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que hubiera.

La boleta para jugar Progol tiene 9 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Progol Media Semana es una quiniela de nueve partidos de futbol nacional e internacional. ı Foto: Especial

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Progol Media Semana tiene un monto destinado al primer lugar, el cual se reparte entre las quinielas que logren el mayor número de aciertos, si no existen quinielas con 9 aciertos, entonces el premio se repartirá entre los que logren 8 aciertos y así sucesivamente.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes consultar a detalle cómo jugar el Progol Media Semana en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

