Sheinbaum destaca récord de recaudación sin aumentar impuestos

El 2025 superó los planes de ingresos tributarios que se fijaron en el plan económico aprobado para el periodo y, además, rebasó lo obtenido el año anterior.

Durante la conferencia matutina, Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), expuso que la recaudación observada el año pasado fue de 6.45 billones de pesos, lo que se traduce en un cumplimiento de 101.6 por ciento de lo que se aprobó para dicho año, que fue de 5.9 billones.

Asimismo, esto significó un crecimiento de 4.8 por ciento respecto a los ingresos de 2024, que fue de 5.5 billones.

El Dato: El SAT implementó el Plan Maestro 2025 en tres ejes: atención al contribuyente, apoyo al contribuyente cumplido y fiscalización contra la evasión y el contrabando.

Respecto a la recaudación de aduanas, de comercio exterior, dijo que se obtuvieron 246 millones de pesos más, que representan un crecimiento del 16 por ciento.

La Presidenta destacó que las tareas para incrementar los ingresos tributarios han servido para sostener los diversos programas sociales y obras públicas.

“Son buenas noticias, el ingreso adicional que recibimos, que recibimos todos los mexicanos y se dedicaron a los programas de bienestar, a obras públicas, salud, educación principalmente”, destacó.

Admitió que aún hay temas pendientes por atender y mejorar, como lo es la fuga de recursos por dinero no pagado al erario, es decir, las prácticas corruptas.

“Porque hay quien hace corrupción de fuera. Quien no paga impuestos, pues es una forma. Entonces, ¿a dónde va a orientar sus esfuerzos el SAT? A factureras. Todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas a través de empresas que en realidad no producen nada, pero que producen facturas y con eso evitan pagar el IVA o pagar el o pagar alguno de los impuestos o el ISR”, dijo.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación de 6 billones 448 mil mdp, un aumento en términos reales de 4.6 por ciento y se implementarán “Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría”, documento publicado el 5 de enero, que establece que en caso de incumplimiento con el pago de impuestos, se hará una auditoría por contribuyente.

Además, sólo se requerirá una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100 por ciento de la información y se garantizará la misma aplicación de criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización. También explicó que prevén que los tiempos de devolución para personas se realizarán en promedio en 5 días hábiles, y para empresas en 30 días hábiles. El plazo legal es de 40 días hábiles.

Además, dispone que se auditará a aquellos contribuyentes que: celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones, obtengan ingresos que no son los declarados, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre lo que importan y lo que venden.

Se revisará a quienes importen productos con precios por debajo del mercado, e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias, no paguen retenciones por sus empleados, realicen operaciones a través de paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes y paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Endurecen plan del SAT para ir contra factureras

Para 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfocará su plan maestro en el combate, por medio de auditoría, a las factureras con operaciones no sólo dentro del territorio mexicano, sino también desde el extranjero.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, expuso que antes de plantear cambios al esquema tributario, se deben de atender los problemas que persisten, como lo son las factureras.

El Dato: Para 2026 el Gobierno federal podría recaudar más de 500 mil millones de pesos, como parte de la estrategia de combatir la evasión de impuestos.

“Como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, creo que antes de pensar en modificar el esquema el esquema tributario debemos de tapar estas fugas que tenemos en temas de factureras o nomineras”, declaró Edgar Amador Zamora en Palacio Nacional.

La estrategia consiste en auditoría que se enfatizarán en aquellos contribuyentes que incurran en conductas como operaciones con factureras o nomineras, representen pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones u obtengan ingresos que no son los declarados.

Dentro de la revisión a prácticas internacionales, comentó que se actuará contra quienes abusen de los estímulos fiscales que presenten inconsistencias entre sus importaciones y lo que vendan.

También a quienes importen con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias, que no paguen las retenciones por sus empleados, y que realicen operaciones a través de paraísos fiscales o soliciten devoluciones improcedentes o paguen menos impuestos en tasa efectiva.

Subrayó que gracias a esta revisión es que se han podido incrementar los ingresos tributarios.

Comentó que entre las acciones generales, sólo se realizará una auditoría por contribuyente, como una medida para dar “tranquilidad” a los nuevos contribuyentes, acerca de las operaciones tributarias.

No obstante, reconoció que se tomó esta decisión por falta de personal para ahondar en las revisiones.

“Esto es importante, tanto para el contribuyente como para el SAT. El SAT cuenta con personal limitado. Si se dedicara al 100 por ciento de las facturas, por ejemplo, le tomaría demasiado tiempo. Se va a tomar una muestra solamente de las partidas sujetas a revisión”, explicó.

