SAT desmiente supuesta medida para congelar cuentas bancarias

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió la circulación de información sobre una supuesta medida extraordinaria para congelar cuentas bancarias de manera masiva a contribuyentes durante las primeras semanas del año.

A través de un comunicado oficial, la autoridad fiscal señaló que es totalmente falso que cuente con alguna “atribución extraordinaria” que le permita realizar bloqueos masivos de cuentas bancarias a personas físicas o morales por presuntos adeudos fiscales.

La institución precisó que la información que circula en redes sociales y algunos medios carece de fundamento y genera confusión entre los usuarios del sistema financiero.

El SAT aclaró que no incrementa sus fiscalizaciones en enero, ni realiza revisiones de forma arbitraria. Asimismo, enfatizó que no existen bloqueos inmediatos de cuentas por supuestos incumplimientos fiscales o irregularidades en los movimientos bancarios, desmintiendo versiones que habían comenzado a circular en distintas plataformas digitales y aplicaciones de mensajería.

SAT podría bloquear las cuentas bancarias ı Foto: Especial

La autoridad recordó que cualquier procedimiento fiscal se lleva a cabo siguiendo la normativa vigente, lo que incluye notificaciones previas y el respeto al debido proceso antes de aplicar alguna medida de aseguramiento o cobro.

“El SAT actúa siempre con transparencia y respeto a la ley, protegiendo los derechos de los contribuyentes”, destacó en el comunicado.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la información en fuentes oficiales, como su sitio web o canales institucionales, y a no compartir noticias que no cuenten con respaldo oficial, ya que pueden generar alarma innecesaria y afectar la confianza de los contribuyentes en el sistema fiscal.

El SAT reiteró que las acciones de fiscalización se realizan de manera gradual, transparente y conforme a la ley, descartando cualquier procedimiento arbitrario.

Con esta aclaración, la institución busca tranquilizar a los contribuyentes y reafirmar que las medidas de cobro o aseguramiento se aplican únicamente dentro del marco legal, respetando los derechos de las y los ciudadanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL