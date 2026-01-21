Abogado de los Farías Laguna cuestiona porqué no se incluye en caso de huachicol fiscal al ‘tío’ exsecretario de Marina

Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, acusa al exsecretario de Marina de ser responsable de nombramientos vinculados con una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles, conocido como “huachicol” fiscal.

En entrevista con LatinUS, el litigante cuestionó por qué no se investiga al exsecretario pese al vinculo con los hermanos Farías Laguna, señalados de liderar la red criminal y designar a marinos en aduanas para permitir el contrabando de combustible.

“Vamos a pensar que efectivamente son este parentesco. Entonces, pregunto yo, ¿por qué no está vinculado también el secretario, el oficial mayor, otros funcionarios que tendrían más alto rango en esa toma de decisiones, y que, efectivamente, sí, dentro de sus facultades está la asignación, el cambio o las adscripciones a distintas partes?”, declaró.

En ese sentido, el abogado asegura que las autoridades buscan “chivos expiatorios”, al responsabilizar directamente a Rafael Ojeda Durán de los movimientos al interior de la Marina.

“¿Quién tiene esta facultad y quién firma los oficios para dar de baja a un marino y autorizarle que se vaya comisionado a otra dependencia? Pues es únicamente el titular de la dependencia . (...) Lo que están buscando son simplemente chivos expiatorios“, señaló.

