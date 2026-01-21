Con la novedad de que nos tocará sostener todavía la ruta de la resiliencia tras la pandemia, después de que la salud pública de México, como la de otras naciones, también resintiera que a causa de la contingencia las campañas de vacunación vinieran a menos durante aquel periodo inédito, lo que ha hecho que un rebrote nos ponga en riesgo de perder la etiqueta de libre de sarampión, como también comienza a advertirse en Estados Unidos y Canadá. Así lo reconoció el secretario de Salud, David Kershenobich, quien dio la garantía del Gobierno federal de recuperar nuestros niveles óptimos de cobertura, cuando, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, México cayó al cierre de 2024 al punto más bajo de vacunación desde 2020, cuando estábamos al 100 por ciento. Desatención de funcionarios del gobierno pasado, capacidades limitadas del sistema, información difundida por movimientos antivacunas. Ahí el coctel de adversidades que hay que enfrentar para que no cobren factura.