Guanajuato impulsa patrimonio del país

LA GOBERNADORA de Guanajuato, Libia Dennise García, presidió la toma de protesta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, A. C., en el marco de la edición 46 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cuya presidencia la asumió la alcaldesa de la capital del estado, Samantha Smith Gutiérrez, marcando un nuevo capítulo de liderazgo para estas urbes.

Este acto refrenda el compromiso colectivo de las ciudades con la conservación de su legado histórico, cultural y urbano, pero también con una visión contemporánea que reconoce al patrimonio como un motor de desarrollo económico, social y turístico para su gente. Cuidar el pasado es una responsabilidad activa para generar bienestar presente y futuro.

“La presencia de Guanajuato es, para el Gobierno de la Gente, la reafirmación de una convicción profunda: cuidar el pasado no es un acto pasivo, es una responsabilidad activa con el bienestar presente y con el futuro”, dijo la mandataria.

Libia Dennise resaltó que la presidencia de esta asociación sea asumida por la alcaldesa de la capital del estado, Samantha Smith Gutiérrez, iniciando así un nuevo capítulo de liderazgo para las ciudades patrimonio.

“Cuentas con todo el apoyo del Gobierno del estado y el mío propio para lograr grandes resultados”, expresó.