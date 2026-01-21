QRoo, en mesa con ONU-Turismo y WTTC en FITUR

LA GOBERNADORA de Quintana Roo, Mara Lezama, participó, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en la mesa redonda ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), organismo privado que representa a la industria global, con la presencia de ministros de turismo, líderes y CEO más importantes del mundo, que marcan el rumbo de la actividad en el orbe.

La mandataria expuso ante la secretaria General de la ONU-Turismo, Shaikha Al Nowais, y Gloria Guevara, directora del WTTC, lo que desde el gobierno del estado se aplica en materia turística para hacer del Caribe mexicano la capital mundial de las vacaciones, pero también que el éxito turístico se refleje en prosperidad compartida para trabajadores de la industria.

Lezama invitó a los empresarios: “Inviertan en Quintana Roo, donde encontrarán un gobierno que los reconoce como la parte fundamental del éxito y de la prosperidad compartida. Tenemos todas las condiciones para ayudarles y ser un gobierno facilitador y colaborativo”.

La mandataria detalló las prioridades del estado y las acciones que consolidan su competitividad global, al destacar el papel fundamental de la actividad turística para que el éxito se transforme en bienestar, desde la transparencia en el manejo de los recursos, hasta la corresponsabilidad para la conectividad y sustentabilidad.