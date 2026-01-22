Fiscal, DEA, FBI y embajada de EU reconocen entrega de 37 capos del narco

EU reconoce a México por el envío masivo de capos: “Pagarán por sus crímenes”

El gobierno de Estados Unidos agradeció a México por la entrega de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales, quienes fueron trasladadas para enfrentar procesos judiciales en cortes federales estadounidenses por delitos como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y conspiración criminal.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de EU destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad y aseguró que los detenidos “pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense”, al tiempo que subrayó que se trata de un paso relevante en el combate contra las redes delictivas transnacionales.

El Dato: Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo el martes que los capos representaban “una amenaza real para la seguridad del país”.

Las autoridades estadounidenses informaron que los reos ya se encuentran bajo custodia federal y están relacionados con distintos cárteles que operan en México y Estados Unidos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el del Golfo y el del Noreste.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo desafío para migrantes Sarampión prende alerta sanitaria en frontera sur

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondy, calificó el traslado como un “logro histórico”, resultado directo del trabajo conjunto entre ambos países, y reiteró que la prioridad es desmantelar estructuras criminales responsables de la violencia y la distribución de drogas, que afectan a comunidades estadounidenses.

“Éste es otro logro histórico en la misión de la administración Trump para desmantelar los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluidos terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”, dijo Bondi.

El Tip: Autoridades de EU destacaron que entre los enviados hay traficantes de personas, de armas y operadores de redes criminales.

Funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) también reconocieron el apoyo del Gobierno mexicano y señalaron que la colaboración continuará para frenar el tráfico de estupefacientes, armas y otras actividades ilícitas a lo largo de la frontera.

Kash Patel, director del FBI, también aseguró que se trata de un gran logro de la administración de Trump.

“El liderazgo del presidente Trump y su trabajo con sus socios están desmantelando los cárteles que han causado daños incalculables a los estadounidenses”, escribió en redes.

El traslado de los 37 reos se realizó en el marco de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, bajo el compromiso de respetar los tratados internacionales vigentes. Con esta operación suman ya 92 reos trasladados a territorio estadounidense en menos de un año, justo en medio de diversos amagos y presiones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó el traslado de estas 37 personas desde centros penitenciarios mexicanos hacia prisiones estadounidenses, al considerar que se trata de una acción relevante dentro de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

A través de un mensaje, el diplomático subrayó que este operativo refleja uno de los momentos de mayor coordinación entre ambos países en décadas, particularmente en el combate a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

“Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo hace un año, él y la Presidenta Claudia Sheinbaum han colaborado de una manera histórica. La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen”, aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el Gobierno mexicano informó que la entrega se llevó a cabo con apego a los acuerdos de cooperación internacional y en respeto a la soberanía nacional, además de que forma parte de una estrategia para reducir riesgos dentro del sistema penitenciario y debilitar estructuras del crimen organizado.

Ataques por tierra “es la parte fácil”

› Por Ángel Molina

Tal como lo había adelantado ante la prensa en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en su intención de iniciar operaciones terrestres contra los cárteles de la droga, ahora durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Durante su mensaje ante líderes políticos y empresariales, el mandatario estadounidense reiteró que su gobierno ha logrado un avance casi total en la intercepción del tráfico de drogas por vía marítima, por lo que el siguiente paso será actuar en tierra firme.

“Derribamos las drogas por agua, los océanos y el mar en 97.2 por ciento. Piensen en eso… Y ahora vamos a empezar por tierra. Vamos a noquearlo todo. La tierra es la parte fácil”, afirmó.

35 embates contra supuestas narcolanchas se han registrado

Aunque el republicano no mencionó a ningún país en específico durante su intervención, estas declaraciones se dan en un contexto de tensión creciente entre los gobiernos de Estados Unidos y México.

En este marco, el mandatario aprovechó su discurso para reconocer la labor de las fuerzas armadas estadounidenses, a las que calificó como “un gran ejército”, y defendió las acciones militares emprendidas desde finales del año pasado.

En cuanto al papel de México en este encuentro internacional, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, quien acudió al Foro Económico Mundial en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, informó que México no ha sido invitado a participar en el llamado Consejo de Paz promovido por Trump.

La funcionaria señaló que dicho consejo es percibido como “un sistema paralelo” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de advertir que tiene “un planteamiento muy unilateral”.

“Está creando un sistema paralelo al que existe ya en Naciones Unidas”, afirmó Bárcena en entrevista durante su participación en Davos, al tiempo que cuestionó el alcance real de esta iniciativa.

Trump llega al año uno con mano dura interna y agenda exterior tensa ı Foto: Especial

“Vamos a ver cuántos países realmente se suman”, añadió. Sobre el hecho de que Argentina y Paraguay sí hayan decidido integrarse, destacó que se trata de países que “están muy de acuerdo con lo que Trump está planteando”.

Respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, Bárcena aseguró que el vínculo se mantiene definido por el diálogo, pese a las constantes presiones y tensiones derivadas de las amenazas de intervención militar.

“Hay un proceso de diálogo con Estados Unidos, que eso para nosotros es muy positivo. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido siempre una posición muy sólida, consolidada y firme respecto a que la soberanía es una línea roja, el que se respete la soberanía mexicana”, subrayó.

CSP defiende traslado de 37 criminales a EU

› Por Yulia Bonilla

A pesar de reconocer que la extradición de 37 criminales fue solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la decisión fue tomada por su gobierno y tras un análisis de cada uno de los perfiles que se enviaron.

Este martes, el Gabinete de Seguridad trasladó a 37 operadores criminales que se encontraban recluidos en el Altiplano.

Al consultarle durante su conferencia de prensa si esta entrega fue pactada con Donald Trump, negó que haya sido el caso y explicó que esto forma parte de los acuerdos que toman los grupos de colaboración bilateral en materia de seguridad de ambos países.

El Dato: Los 37 capos fueron llevados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, y con ello ya son 92 delincuentes de alto perfil enviados a EU.

“No, no (fue pactada con Trump). Es algo que viene de los grupos del Entendimiento Bilateral. En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, dijo.

Comentó que la decisión fue tomada específicamente por el Consejo Nacional de Seguridad, por conveniencia para el país: “Es decir, se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir; es una decisión soberana. Y se analiza, a partir de las consideraciones de la política de seguridad, de la política de seguridad nacional, de protección de la soberanía, etcétera. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos, extraditables.

“Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No es: ‘Nos lo piden, ahí va’. No. Porque eso es lo que andan, los comentócratas, diciendo: ‘Ay, que se entregó porque hay que quedar bien’. No. Obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas en México”, sostuvo.

En cuanto a los efectos que llegara a tener esta acción, comentó que el más importante es que abonará a la disminución de la violencia en el territorio mexicano.

“Son decisiones que se toman. Repito, la primera decisión que toma el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con decisiones soberanas: ¿es importante para México o no?, ¿ayuda a disminuir la violencia en México, sí o no? Y sobre esa decisión se tomó”, dijo.

Sheinbaum Pardo también afirmó que se solicitará a Estados Unidos proporcionar la información que se llegue a obtener de las declaraciones de los criminales, así como lo correspondiente a las incautaciones que se lleguen a ejecutar.

“Sí, por supuesto que se solicita siempre. Y en caso de que haya incautación de bienes, también lo que le corresponda a México”, expresó.

El martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que el traslado a EU de 37 operadores de organizaciones criminales se ejecutó por parte del Gabinete de Seguridad conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.

La mandataria añadió que el traslado fue a solicitud del Departamento de Justicia porque estos capos representaban una amenaza real para la seguridad del país, además que las autoridades estadounidenses establecieron el compromiso de no solicitar la pena de muerte para estas personas.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

¿Quiénes son los operadores criminales enviados a Estados Unidos?

De acuerdo con una lista difundida por las autoridades, los 37 enviados son:

Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”. Óscar Hernández Flores. Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”. Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG. Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI. Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”. Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”. Guillermo Isaías Pérez Parra. Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”. Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”. Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”. Eliomar Segura Torres, alias “Helio”. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón. Gustavo Adolfo Castro Medina. Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacifico”. Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”. María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI. Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”. Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”. Luis Carlos Dávalos López. Daniel Menera Sierra, alias “Dany”. Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del“Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”. Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrantedel “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”. Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG. Juan Carlos Alonso Reyes. Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”. Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos. Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación. Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”. José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”. José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”. José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

Refuerzan operativo en Michoacán contra El Bótox

› Por Ángel Molina

Fuerzas federales desplegaron un operativo en el municipio de Apatzingán, Michoacán, para ubicar y detener a César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, líder del grupo Los Blancos de Troya.

En el dispositivo, que sigue en curso, participan elementos del Ejército, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y contempla el apoyo aéreo mediante un helicóptero, así como el traslado de fuerzas especiales.

El capo originario de Michoacán ha cobrado notoriedad tras difundir mensajes dirigidos directamente a autoridades federales del Gobierno de México.

Es identificado como el cabecilla de Los Blancos de Troya, una célula delictiva que opera principalmente en la región de Tierra Caliente, especialmente en Apatzingán. Bajo su mando, este grupo ha estado vinculado a extorsiones, homicidios, secuestros y cobro de “derecho de piso” a productores agrícolas, especialmente los dedicados al cultivo de limón.

Sepúlveda Arellano ha sido relacionado con grupos de autodefensa contrarios a Los Caballeros Templarios; sin embargo, según reportes periodísticos, derivó en una transición hacia actividades delictivas más complejas y violentas, al convertirse en líder de la organización que, según informes, ha establecido alianzas con Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales.

El Bótox es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de productores de limón en el Valle de Apatzingán, un crimen que intensificó los operativos en su contra en octubre de 2025.

Caen cuatro presuntos criminales y aseguran 120 cartuchos

De manera paralela, las autoridades federales mantienen patrullajes en distintos municipios de la entidad, entre ellos Aguililla, Buenavista, Chinicuila, Cotija, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Peribán, Queréndaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tiambo, Uruapan, Zacapu y Zamora.

Más temprano, el Gabinete de Seguridad informó la detención de cuatro presuntos integrantes de grupos delictivos, así como el aseguramiento de dos armas de fuego, 120 cartuchos útiles, cinco cargadores y un vehículo.

Las acciones forman parte de los operativos implementados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que el Gobierno Federal echó a andar el 10 de noviembre de 2025, tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En el marco del @planmichoacan25 por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, detuvieron a 4 personas y aseguraron 2 armas de fuego, 120 cartuchos, 5 cargadores y un vehículo.



Se llevaron a cabo… pic.twitter.com/e4FANe5Met — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 21, 2026