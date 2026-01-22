Sergio Gutiérrez Luna critica propuesta de reforma electoral de Somos MX

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, criticó la propuesta de reforma electoral impulsada por Lorenzo Córdova y Fernando Gómez-Mont, así como por el exdirigente perredista Guadalupe Acosta Naranjo, a través de la organización Somos MX, al considerar que no representa una mejora al sistema democrático y responde a intereses particulares.

En declaraciones públicas, el legislador señaló que la iniciativa carece de un planteamiento técnico y de un articulado claro, y se limita a una serie de ideas generales que, dijo, evidencian sus verdaderos objetivos.

“No estamos frente a una reforma electoral seria; lo que presentaron es un conjunto de ideas amorfas que dejan ver cuáles son sus verdaderas intenciones”, afirmó.

De acuerdo con Gutiérrez Luna, el eje central de la propuesta consiste en incrementar el número de diputaciones plurinominales y ampliar el financiamiento público a los partidos políticos, sin atender la representación efectiva de la ciudadanía.

Reforma electoral ı Foto: Especial

Actualmente, explicó, existen 200 diputaciones plurinominales, cifra que —según la propuesta de Somos MX— aumentaría a 250, además de modificar el esquema de financiamiento para beneficiar a partidos con menor votación.

“Quieren 50 plurinominales más y, por supuesto, más dinero. Proponen redistribuir el financiamiento público para que los partidos con menor representación reciban más recursos, aunque no cuenten con respaldo ciudadano”, sostuvo.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados calificó como particularmente grave que, en una iniciativa que se presenta como democrática, no exista ninguna referencia a los pueblos indígenas ni a su representación política.

“Es evidente que olvidan deliberadamente a los pueblos indígenas. No es casualidad: Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo —quien fue su secretario ejecutivo en el INE y hoy representante legal de Somos MX— se burlaron de ellos en una conversación que fue del conocimiento público cuando eran funcionarios electorales”, recordó.

Añadió que esa omisión confirma, a su juicio, una visión excluyente de la democracia, en la que los pueblos originarios “no existen, no cuentan y no importan”.

Gutiérrez Luna afirmó que la propuesta de Somos MX busca obtener espacios y recursos sin competir ni ganar en las urnas, lo que, dijo, distorsiona el sentido de la representación popular.

“No quieren votos, quieren privilegios. Quieren más espacios plurinominales y más recursos públicos, pero no más representación real”, acusó.

Finalmente, el legislador subrayó que cualquier reforma electoral debe poner al centro a la ciudadanía, ampliar derechos políticos y garantizar la inclusión de sectores históricamente marginados.

“México no necesita reformas hechas para las élites. Necesita una democracia que represente a todas y todos, incluidos los pueblos indígenas, no iniciativas diseñadas para quienes quieren seguir viviendo del presupuesto”, concluyó.

Sergio Gutiérrez Luna ı Foto: Cuartoscuro

