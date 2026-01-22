Ricardo Monreal defiende comparecencia de Alejandro Gertz Manero

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, informó que sostuvo una reunión de cerca de 40 minutos con el doctor Alejandro Gertz Manero, previo a su comparecencia ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, como parte del proceso de ratificación para su designación como embajador de México en el Reino Unido.

En entrevista con medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal detalló que Gertz Manero se encontraba en la sala de ajustes del Museo de la Cámara de Diputados, a la espera del inicio formal de su comparecencia, programada tras la sesión de la Mesa Directiva de la comisión correspondiente.

Ante los cuestionamientos sobre el carácter privado de la comparecencia y el sigilo en el traslado del exfiscal general, Monreal señaló que la decisión corresponde exclusivamente a la comisión legislativa, la cual —dijo— cuenta con autonomía y soberanía para definir el formato. No obstante, adelantó que plantearía a la Mesa Directiva la conveniencia de que el ejercicio sea abierto.

“Debería ser muy abierto, yo creo que es lo mejor”, expresó el legislador.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/Gi7ZslZiNV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 22, 2026

Monreal explicó que durante su conversación con Gertz Manero abordaron la relevancia geopolítica de la relación entre México y el Reino Unido, en un contexto internacional marcado por tensiones y reacomodos tras recientes posicionamientos del expresidente estadounidense Donald Trump.

“El mundo está cambiando, la geopolítica es otra. El derecho internacional se está subordinando a la fuerza militar y política de los imperios, y eso a naciones como la nuestra nos preocupa”, advirtió, al señalar que abandonar el derecho internacional implicaría regresar a la “ley del más fuerte”.

El coordinador de Morena subrayó que la embajada de México en el Reino Unido es estratégica no solo en términos diplomáticos, sino también comerciales y académicos, al ser una puerta clave para la inserción del país en el mercado europeo.

Destacó además que el Reino Unido alberga a la comunidad más numerosa de estudiantes mexicanos en el extranjero, con presencia en instituciones de prestigio como Oxford, Cambridge, King’s College y otras universidades británicas.

En relación con el contexto internacional, Monreal calificó como “valiente y audaz” el discurso del primer ministro de Canadá en el Foro Económico Mundial de Davos, y advirtió que el acercamiento canadiense con China y Asia debería generar una reflexión profunda en Estados Unidos, particularmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Cuando a un socio comercial se le trata mal, ocurre lo que Canadá está haciendo”, sostuvo, al advertir sobre los riesgos de tensiones dentro del acuerdo trilateral.

Sobre la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, Monreal negó que se haya tratado de un exilio o de una renuncia forzada. Aseguró que fue una decisión tomada de común acuerdo y en buenos términos.

“Fue un acuerdo amigable. Él entendía que los ciclos se concluyen y que hoy se inicia otro”, afirmó, al destacar que el exfiscal se encuentra motivado por asumir una nueva responsabilidad diplomática.

Finalmente, Monreal rechazó que el nombramiento de Gertz Manero represente un castigo político y lo calificó como una misión de alto nivel. “Ir al Reino Unido es una gran responsabilidad. Para muchos, es un sueño”, concluyó.

Hoy recibí con atención y aprecio al doctor Alejandro Gertz Manero, quien comparece ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con motivo de su ratificación como embajador ante el Reino Unido. Le deseo suerte en su desempeño una vez que se apruebe su designación. pic.twitter.com/m9jo4Bobiy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT