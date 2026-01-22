Monreal recibe a Alejandro Gertz Manero previo a su ratificación como embajador en Reino Unido

El diputado Ricardo Monreal informó que este día recibió al doctor Alejandro Gertz Manero, quien comparece ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente como parte del proceso de ratificación de su designación como embajador de México ante el Reino Unido.

A través de un mensaje, Monreal señaló que el encuentro se llevó a cabo con atención y aprecio, en el marco del análisis que realizan las y los legisladores sobre el nombramiento diplomático propuesto.

“Le deseo suerte en su desempeño una vez que se apruebe su designación”, expresó el legislador, al referirse a la eventual encomienda que asumiría Gertz Manero en caso de obtener el aval del Congreso”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: FITUR 2026 Pueblos Originarios son embajadores turísticos en la Feria Internacional de Turismo de España

Y mencionó que la comparecencia forma parte del procedimiento constitucional mediante el cual la Comisión Permanente evalúa y, en su caso, ratifica los nombramientos de representantes diplomáticos de México en el extranjero.

Hoy recibí con atención y aprecio al doctor Alejandro Gertz Manero, quien comparece ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con motivo de su ratificación como embajador ante el Reino Unido. Le deseo suerte en su desempeño una vez que se apruebe su designación. pic.twitter.com/m9jo4Bobiy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 22, 2026

Alejandro Gertz Manero cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y en el ámbito jurídico. Se ha desempeñado como procurador y fiscal general de la República, cargos desde los cuales tuvo un papel relevante en la política de procuración de justicia del país, así como en diversos episodios de alto impacto público que marcaron el debate nacional en los últimos años.

Su eventual llegada a la embajada en el Reino Unido se daría en un momento clave para la política exterior mexicana, marcado por la redefinición de relaciones comerciales, culturales y de cooperación tras el Brexit, así como por el interés de fortalecer los vínculos económicos y diplomáticos con Europa.

De aprobarse la ratificación, Gertz Manero asumiría la responsabilidad de representar a México ante el gobierno británico, promover los intereses nacionales y atender a la comunidad mexicana residente en ese país, en un contexto internacional complejo y de alta competencia diplomática.

El diputado Ricardo Monreal junto a Alejandro Gertz Manero ı Foto: X @RicardoMonrealA

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT