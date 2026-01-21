Gertz Manero comparece este jueves ante la Primera Comisión de la Permanente por Embajada

La senadora Verónica Camino Farjat, presidenta de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, confirmó este miércoles que el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, comparecerá este jueves con el objetivo de concluir su ratificación como embajador de México en Reino Unido, antes del cierre de dicho órgano del Congreso de la Unión, la próxima semana.

Durante la sesión de este miércoles, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó el nombramiento a la comisión para proceder con la notificación a todos los integrantes y citarlos formalmente a la comparecencia programada para este 22 de enero.

“Apenas llegue el turno, haremos ya la notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión mañana. Estaríamos empezando esta comparecencia a las 11:30 de la mañana y tendremos ahí la intervención de los diferentes grupos parlamentarios”, explicó más temprano Camino Farjat.

El formato de la comparecencia seguirá un orden específico: iniciará con un mensaje de Alejandro Gertz Manero, seguirá con las preguntas de los distintos grupos parlamentarios y concluirá con el cierre por parte del compareciente. Posteriormente se abrirá la discusión sobre la ratificación.

La legisladora rechazó que exista intención de acelerar el proceso de manera irregular. “Nosotros fuimos muy claros al momento de decir que haríamos un proceso bien ordenado, y esos fueron los acuerdos que tomamos con cada uno de los grupos”, enfatizó.

Previo a la comparecencia pública, se llevará a cabo una reunión de los integrantes de la comisión, integrada por la presidenta y los secretarios que participarán en el proceso. Camino Farjat confía en que la ratificación será aprobada.

“Una vez que concluyamos, si es de aprobarse que estamos seguros que sí, pues posteriormente ya le pasaremos el dictamen a la Mesa Directiva para que este sea procesado en la siguiente sesión [de la Comisión Permanente]” Verónica Camino Farjat, senadora



El nombramiento deberá concluirse antes de que finalice enero, ya que el asunto se está trabajando desde la comisión permanente, que cierra la próxima semana. Una vez aprobado, será notificado formalmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Alejandro Gertz Manero renunció a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de noviembre de 2025, tras ser propuesto por Sheinbaum como embajador de México “en un país amigo”.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”, afirmó en una carta dirigida a Castillo Juárez.

Sin embargo, no fue sino hasta el pasado 7 de enero que la Presidenta reveló que propuso al exfiscal como embajador de México en Reino Unido, tras obtener el beneplácito del gobierno británico.

