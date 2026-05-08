Alertan por falso bono del Bienestar para madres

En vísperas de la celebración del 10 de mayo, el Gobierno de México lanzó una alerta urgente ante la circulación masiva de publicaciones fraudulentas en redes sociales.

Ciberdelincuentes están promoviendo un supuesto “Bono del Día de las Madres” por la cantidad de 2 mil 550 pesos, con el objetivo de engañar a beneficiarias de los programas sociales para robar su información sensible.

La Secretaría de Bienestar fue contundente al señalar que no existe ningún depósito especial ni decreto presidencial para otorgar dinero adicional vinculado a esta fecha.

Incluso, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no hay apoyos vigentes dirigidos específicamente a mujeres de entre 30 y 64 años bajo este concepto.

¿Cómo operan los estafadores?

El fraude se difunde principalmente a través de cadenas de WhatsApp y Facebook, utilizando frases como “Última oportunidad” o “Bono autorizado”.

Los mensajes incluyen enlaces a portales apócrifos que imitan la imagen institucional del Gobierno Federal para generar confianza.

Una vez dentro del sitio, se solicita a las víctimas llenar formularios con datos delicados:

Nombre completo y dirección.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Número telefónico y fotografías de documentos.

Datos bancarios y contraseñas, los cuales son utilizados posteriormente para vaciar cuentas o realizar robo de identidad.

¿Cómo identificar la estafa?

Las autoridades recalcaron que la observación es la mejor herramienta de prevención. Para evitar ser víctima de estos delincuentes, se recomienda revisar y verificar estos detalles.

Revisa el dominio: Todas las páginas oficiales del Gobierno de México terminan obligatoriamente en .gob.mx . Si el enlace termina en .com, .org, . net o direcciones extrañas, evítalas, podría ser un fraude.

Sin registros por redes: Los apoyos Bienestar nunca solicitan datos bancarios o contraseñas a través de enlaces de WhatsApp o Facebook.

Programas oficiales: Recuerda que apoyos como la Pensión Mujeres Bienestar o la Pensión para Adultos Mayores tienen calendarios de pago establecidos y no otorgan bonos “sorpresa” por festividades.

🚨 ¡Atención! El Gobierno de México no ofrece ningún apoyo con motivo del Día de las Madres.



Evita páginas o enlaces sospechosos. ❌ Ojo, ninguna página gubernamental tiene dirección que termine en “.com”.



Infórmate sólo en fuentes oficiales: https://t.co/dF1SgkaJzm pic.twitter.com/KQmeZsFwgX — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) May 6, 2026

Canales de consulta seguros

Con el objetivo de prevenir fraudes o la propagación de noticias falsas, la Secretaría de Bienestar ha emitido una alerta urgente.

Mencionó la importancia de no compartir datos personales en sitios dudosos y recomendó verificar cualquier información, convocatoria o trámite consultando exclusivamente a través de los canales y medios de comunicación oficiales.

Sitio web: gob.mx/bienestar

Redes sociales oficiales de la Secretaría y el Banco del Bienestar.

Línea de Bienestar.

Ante cualquier mensaje sospechoso, las autoridades piden no compartir el enlace y reportar la publicación para frenar la cadena de estafas que suele intensificarse durante esta temporada.