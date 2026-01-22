Sheinbaum encabeza entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Acatzingo, Puebla.

Desde Acatzingo, Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, que ya se otorga a 3 millones de mexicanas, en reconocimiento al trabajo que hacen por sus familias y que simboliza el cumplimiento al compromiso que hizo al asumir el Poder Ejecutivo Federal: “no llego sola, llegamos todas”.

“Yo dije que al llegar a la Presidencia llegamos todas y es momento de reconocer a las mujeres mexicanas por el trabajo que siempre han hecho por las familias y al llegar a los 60 Pensión Mujeres Bienestar y cuando cumplan 65 pase automático a la Pensión Adulto Mayor”, informó.

Agregó que su gobierno también reconoce a las mujeres heroínas de la patria y hoy ya están presentes en el calendario cívico gracias a la reforma al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que estableció 32 fechas emblemáticas.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2961 del 22 de enero del 2026

La Pensión Mujeres Bienestar, refirió, es uno de los tres nuevos Programas para el Bienestar del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, al que se suman la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Además de los Programas para el Bienestar que se crearon en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora están en la Constitución, como la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad.

Gracias a estos apoyos, explicó, y en conjunto con el aumento al salario mínimo, fue como la Cuarta Transformación sacó a más de 13.5 millones de personas de la pobreza de 2018 a 2024.

Además de que la economía mexicana mantiene una inflación controlada, registra récord en Inversión Extranjera Directa (IED) y un peso fuerte frente al dólar.

Señaló que en su gira por Puebla se informó la reducción de 41 por ciento en los homicidios dolosos y de 11 por ciento en los delitos de alto impacto gracias a que se atiende la seguridad del estado en coordinación con el gobernador. Además, se anunció la inversión de 5 mil millones de pesos (mdp) que se destinarán al estado entre 2026 y 2027, así como los 2 mil mdp destinados a atender las afectaciones que dejaron las lluvias intensas de octubre de 2025.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, expuso que en México, 3 millones de mujeres ya son derechohabientes del Programa Mujeres Bienestar y en total, este año se destinarán un billón de pesos para los Programas para el Bienestar.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, puntualizó que la Pensión Mujeres Bienestar se suma a otras acciones como la entrega de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y la construcción de los Centros LIBRE; asimismo afirmó que el tiempo de mujeres significa un reconocimiento al trabajo histórico que han realizado las mexicanas.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, celebró la décima visita de la Presidenta de México a la entidad para cumplir sus compromisos con mujeres y jóvenes, al mismo tiempo que agradeció la sensibilidad de la Jefa del Poder Ejecutivo Federal por apoyar a Puebla en las afectaciones ocasionadas tras las lluvias intensas registradas el año pasado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR