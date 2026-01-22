Ven contradictoria la versión oficial sobre avión militar

El coordinador de senadores del PAN, Ricardo Anaya, ayer, habla con medios en la Comisión Permanente.

LOS COORDINADORES en el Senado de las bancadas del PAN, Ricardo Anaya, y MC, Clemente Castañeda, exigieron al Gobierno federal que esclarezca el ingreso irregular de un avión Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense a territorio mexicano el pasado 18 de enero, al denunciar violaciones constitucionales y contradicciones en las versiones oficiales.

Anaya denunció que la aeronave aterrizó en Toluca sin la autorización de la Cámara alta, lo que es violatorio de la Constitución al permitir el ingreso de tropas extranjeras sin el aval legislativo. Señaló que el avión ingresó tripulado por el capitán Neil Lindsey, el mayor Jimmy Fuller y una tripulación de cinco personas, todos miembros de la Fuerza Aérea de EU.

El Tip: El lunes el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, criticó la falta de claridad del Gobierno federal en materia de seguridad, lo que mina la confianza, dijo.

“Eso, de acuerdo con la normatividad, es tropa y, por lo tanto, requiere autorización del Senado. No pueden entrar aviones militares con capitanes mayores sin la autorización del Senado”, subrayó.

Anaya rechazó los argumentos del Gobierno sobre que la aeronave venía “descompuesta” o sin tripulación militar, calificándolos de “absolutamente falso”. También descartó la versión sobre una supuesta autorización previa de octubre, asegurando que ésta se refería a la salida de tropas en una aeronave mexicana, no a un avión de matrícula de EU.

Advirtió sobre un posible intento de evadir el requisito constitucional: “No se les vaya a ocurrir comisionar marinos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle la vuelta al Senado. Por eso nuestra primera exigencia es que transparenten con absoluta claridad quién salió”.

Por su parte, MC presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir al Gabinete de Seguridad que esclarezca los detalles del caso, señalando contradicciones en las versiones oficiales y advirtiendo que el Gobierno no puede hacer llamados a defender la soberanía nacional sin respetar su propia normatividad. El coordinador de la bancada calificó de “opacidad y discrecionalidad terrible” el manejo del Gobierno en estos temas.