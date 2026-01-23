Avanza camino para que Gertz sea embajador

El ejercicio para apuntalar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se consumará el próximo lunes ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que la Primera Comisión avalara su idoneidad.

El dictamen fue aprobado con 10 votos a favor y una abstención, con lo que la comisión avaló formalmente la designación. Tras la votación, se instruyó a la Secretaría Técnica a remitir el dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con las firmas correspondientes, para su debido trámite legislativo.

El exfiscal general compareció en menos de una hora. Las bancadas del PAN, PRI y PT notificaron que no intervendrían en el desahogo del proceso, lo que dejó el intercambio prácticamente circunscrito a Morena y Movimiento Ciudadano.

El Dato: El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) manifestó su respaldo al dictamen y destacó la idoneidad del perfil propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, quien puso sobre la mesa los antecedentes de la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), al recordar el carácter intempestivo y accidentado de su renuncia, ocurrida el año pasado.

Ante el señalamiento, el exfiscal defendió su decisión y aseguró que su salida respondió a una reflexión personal sobre su trayectoria en el servicio público.

“Cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública, me sometí al Senado y ellos dieron la respuesta a la que me he sometido. Mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ellos una satisfacción”, expresó.

Durante su intervención, Gertz Manero agradeció públicamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza depositada en su persona y expuso los ejes centrales que, dijo, orientarían su eventual gestión diplomática, entre los que destacó el fortalecimiento de la cooperación académica y científica entre ambos países.

Subrayó que Reino Unido concentra la mayor comunidad de estudiantes mexicanos de educación superior en Europa, un sector que representa más del 65 por ciento de los mexicanos residentes en Inglaterra. Añadió que, particularmente, existe una presencia relevante de becarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que —afirmó— convierte a la cooperación académica en un pilar estratégico de la relación bilateral.

“Este es un tema fundamental que debemos atender con prioridad. Hablamos de jóvenes que se están formando en universidades como Oxford, Cambridge o King’s College, en áreas clave como tecnología y ciencias”, señaló, al plantear la necesidad de generar mecanismos para que el conocimiento adquirido en el extranjero se traduzca en beneficios concretos para México.

Además, el exfiscal señaló que promover una mayor relación económica entre México y Gran Bretaña será una de las acciones en las que ponga mayor empeño como diplomático.

“Que la inversión industrial de la Gran Bretaña pueda darse con más frecuencia y con mayor volumen en México y que nuestros productos puedan ingresar a Gran Bretaña con toda facilidad, y que en eso tengamos el segundo aspecto de trabajo, que yo creo que puede ser muy útil para el desarrollo de la economía de nuestro país”, apuntó.

Concluida su intervención, para comparecer para tal designación, Gertz Manero abandonó el salón para permitir que las y los legisladores deliberaran sobre la procedencia del dictamen de idoneidad, conforme al protocolo legislativo.

Posteriormente, la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Asuntos Políticos e Internacionales, aprobó el dictamen mediante el cual se ratifica el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.