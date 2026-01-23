Casos de gusano barrenador, otra vez en ascenso

En el contexto donde los casos de gusano barrenador nuevamente registran un crecimiento, ahora de 24.68 por ciento con relación a la última semana, el Gobierno federal dio a conocer que la construcción de la planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas, registra un avance del 50 por ciento, por lo que se prevé su puesta en operación durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al 20 de enero se reportaron 874 casos activos en 13 estados del país, lo que rebasó los 701 casos que se registraron el 15 de enero, números que reflejan un incremento de la plaga, pues, de acuerdo con el seguimiento que ha mantenido La Razón, el 7 de enero el reporte era de 692 casos.

AGRICULTURA destacó que el trabajo colaborativo ha sido clave para proteger el hato ganadero y productividad de este sector.

A la fecha, el número de casos acumulados desde noviembre de 2024 es de 14 mil 322, siendo el estado de Chiapas el más afectado, con cinco mil 580; sin embargo, actualmente, la entidad con más casos activos es Oaxaca, con 199. Por especie, el problema lo concentra el ganado bovino, con 10 mil 106 casos en el acumulado, seguido del canino, con dos mil 88.

Este jueves, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reportó que la planta de moscas estériles que se construye en Metapa, Chiapas, ya tiene un avance del 50 por ciento, lo cual está dentro del plan que se tenía para la misma. De esta forma, “se prevé su puesta en operación durante el primer semestre de 2026”, aseguró.

La dependencia señaló que, con esta planta, el Senasica contará con cien millones de moscas estériles más a la semana, lo que duplica el número de especímenes que se traen de la planta que actualmente se encuentra en Panamá.

Específicamente, la obra civil representa un avance del 68 por ciento, integrado por 15 por ciento en el sistema de tratamiento de agua y manejo de desechos sólidos, 17 por ciento en la instalación de equipos para la preparación de la dieta larvaria, 19 por ciento en los sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción (HVAC), 25 por ciento en el área de irradiación y 57 por ciento en el equipamiento del cuarto de máquinas.

“Con esta biofábrica de producción de moscas estériles se reforzarán las capacidades del Senasica para prevenir, controlar y erradicar al GBG, lo que permitirá garantizar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, reducir riesgos y el cumplimiento de todos los protocolos internacionales para la exportación de ganado”, destacó la Sader.

La dependencia recordó que este proyecto se puso en marcha junto con el Departamento de Agricultura del gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés).

“Los avances generales incluyen el 100 por ciento de los trabajos previos, como las pruebas de mobiliario y el entrenamiento del personal de Senasica en las instalaciones de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), ubicada en Pacora, Panamá”, subrayó la Sader en un comunicado.

