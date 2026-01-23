CSP aclara que compra de camionetas para ministros de SCJN fue para dejar de pagar renta de vehículos

La compra de nueve camionetas, cuyo costo se acerca a los dos millones de pesos, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cada uno de los ministros permitió ahorrar más de mil millones de pesos que serían gastados en el arrendamiento de unidades vehiculares, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras darse a conocer que el alto tribunal adquirió nuevos vehículos, con un costo que llegaría hasta el millón 777 mil pesos por unidad, la mandataria dijo haber consultado la información por medio de la Secretaría de Gobernación al Órgano de Administración Judicial.

En el reporte recibido, explicó, se argumentó que la compra permitió ahorrar más de mil millones de pesos, pues anteriormente se rentaban los automóviles que usaban los ministros.

“El informe que, bueno, nos dieron una nota informativa de que redujeron… Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo desde Veracruz.

Consultada sobre si se conoce de alguna amenaza en contra de los ministros, debido a que uno de los argumentos dados públicamente para justificar la compra fue el de seguridad, respondió que esta información la debe de dar la Corte.

“Bueno, yo creo que todo ello tiene que informar la Corte, ¿no? Yo informo de lo que preguntamos el día de ayer y amablemente nos pasaron esta información”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

