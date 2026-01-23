Reunión de seguridad en Washington

Muchas miradas estarán puestas en Washington, porque hoy se llevará a cabo la reunión de seguridad binacional México-Estados Unidos. Y será así porque han ocurrido al menos dos hechos relevantes en los últimos días que tienen incidencia en el carácter y posibles resultados de dicho encuentro al que, por el lado mexicano, acuden los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de la Defensa, el general Ricardo Trevilla y de Marina, el almirante Raymundo Morales. Esos dos hechos son la conversación que tuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en la que de parte del gobierno estadounidense se pidieron avances medibles y se rechazaron los “resultados graduales”. El segundo suceso es la entrega de 37 capos de alta relevancia que se realizó esta semana para que sean juzgados por Estados Unidos, con lo que suman ya 92 los trasladados. Pendientes.