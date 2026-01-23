Supera ISSSTE meta de cirugías robóticas 2025 con 284 procedimientos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, superó la meta del Plan de Cirugía Robótica prevista para 2025, al realizar con corte al 31 de diciembre un total de 284 procedimientos oncológicos, ginecológicos y urológicos, frente al objetivo inicial de 150 intervenciones.

Este logro deriva del salto tecnológico que el Instituto dio en septiembre en la lucha contra el cáncer en México, con la implementación de robots quirúrgicos Da Vinci en seis hospitales públicos de tercer nivel, ubicados en Coahuila, Guanajuato y la Ciudad de México.

Desde la puesta en marcha de esta estrategia impulsada en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha ampliado la cobertura de tratamientos de alta especialidad en el sistema público de salud y el fortalecimiento de la atención oncológica con tecnología de vanguardia.

La tecnología Da Vinci —que integra brazos robóticos, visión tridimensional de alta precisión, hasta diez veces superior al ojo humano, y técnicas de mínima invasión— permite la extirpación de tumores con resultados que anteriormente solo se obtenían en hospitales privados o en el extranjero.

La Dirección Médica, a través del Dr. Gustavo Reyes Terán, mediante la Coordinación del Programa de Cirugía Robótica, a cargo de la Dra. Rosa María Ortiz Guerrero, mantienen vigilancia y supervisión permanente en las seis unidades del programa, lo que ha permitido dar seguimiento al avance de las metas y fortalecer su correcta implementación.

La primera unidad en estrenar el robot Da Vinci fue el Hospital General (HG) del ISSSTE en Saltillo, Coahuila, el cual realizó del 24 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, un total de 57 procedimientos, entre los que destacan las cirugías para atender cáncer de endometrio, colon y páncreas.

Por su parte, el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” del ISSSTE incorporó el robot Da Vinci Xi, el modelo más avanzado que existe, con el que fueron intervenidos 91 pacientes, diagnosticados con endometriosis grave, miomatosis uterina, enfermedad renal obstructiva y cáncer de próstata y endometrio.

Este equipo de última generación, el cual sustituyó un modelo anterior adquirido por el Centro Médico Nacional en 2015, cuenta con sistemas de retroalimentación táctil, auditiva y visual, que brindan mayor movilidad y seguridad quirúrgica.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón del ISSSTE en Coahuila, los médicos trataron 42 diagnósticos, entre ellos miomatosis uterina, cáncer de color y tumor de ovario.

Otros hospitales que recibieron el robot Da Vinci fueron el Regional (HR) “1° de Octubre”, en la Ciudad de México, donde el año pasado se intervinieron a 38 pacientes; el Regional “León”, en Guanajuato, con un total de 15 procedimientos, mientras que el “Adolfo López Mateos”, en la capital del país, llevó a cabo 41 cirugías robóticas.

La cirugía robótica ofrece beneficios clínicos significativos, ya que permite realizar procedimientos de alta precisión mediante movimientos milimétricos controlados desde una consola, lo que contribuye a reducir riesgos quirúrgicos, sangrado y complicaciones. Esta tecnología favorece una menor estancia hospitalaria, disminuye el dolor postoperatorio en comparación con técnicas tradicionales y laparoscópicas, reduce los tiempos de incapacidad y acelera la recuperación de las y los pacientes, lo que facilita su pronta reincorporación a la vida cotidiana.

De esta manera, el ISSSTE se posiciona como una institución pública pionera en implementar de manera simultánea este tipo de cirugía en México.

