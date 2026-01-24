Aumenta ocho veces arresto de mexicanos sin historial criminal en EU

Agentes detienen a un manifestante en Los Ángeles, California, en junio de 2025.

La cifra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que han sido arrestados, aun sin contar con antecedentes penales, creció 800 por ciento durante el primer año de la administración Trump, de acuerdo con un informe elaborado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El estudio, publicado esta semana, detalla que desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump el número de mexicanos arrestados en ese país pasó de mil 500 a 13 mil 300.

Los autores del estudio, Paul Ong, Jonathan Ong y Sonja Díaz, explicaron que no se trata de personas con antecedentes criminales graves, una justificación que había dado Trump al inicio de su Gobierno, sino de miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen al desarrollo de Estados Unidos.

El Dato: Los venezolanos son el grupo, después de los mexicanos, que más contabiliza detenciones, con 5 mil 600, le siguen guatemaltecos, con mil 600.

Organizaciones de derechos humanos han criticado el endurecimiento de las políticas migratorias, argumentando que las detenciones masivas de personas sin antecedentes criminales generan desintegración familiar, temor en comunidades y posibles violaciones de debido proceso.

Ximena Arias Cristobal relató que su arresto en un centro de detención en Georgia le dejó un sentimiento permanente de incertidumbre y miedo. Aunque su caso se originó por una falta menor (una vuelta incorrecta en su auto, sin licencia), aseguró que su vida “está en Estados Unidos”, pues llegó con su familia cuando tenía cuatro años y se formó en ese país.

Dos migrantes tzotziles originarios de San Juan Chamula, Chiapas, narraron su experiencia tras ser detenidos durante una redada en un restaurante en Pensilvania. Benjamín y su hijo Carlos contaron que, a pesar de estar trabajando, agentes del ICE los esposaron y los trataron con dureza, lo que les provocó miedo y confusión.

“Estábamos trabajando como siempre y nos trataron como si fuéramos asesinos… Solo quería trabajar y ayudar a mi familia”, dijo Carlos, que llevaba apenas tres meses en Estados Unidos buscando oportunidades.

100 mil migrantes promedio en centros de detención es el objetivo del gobierno

En relatos difundidos en redes y declaraciones a medios, familias mexicanas han descrito cómo detenciones repentinas han afectado su cotidianidad. Un padre de familia que se dirigía a trabajar en Texas fue detenido por agentes migratorios mientras paraba a echar gasolina; tras su arresto, su esposa describió el impacto emocional en sus hijos, que preguntan cada día “¿cuándo volverá papá?”.

El estudio de la UCLA concluyó que, en términos generales, la detención de inmigrantes de origen latino sin antecedentes penales en Estados Unidos se ha multiplicado por seis desde el inicio de la segunda era Trump.

En este sentido, la cifra de mexicanos sin antecedentes detenidos representa más de una cuarta parte de los arrestos en este grupo.

Las estadísticas arrojan que cinco nacionalidades concentran cerca de tres cuartas partes de todas las detenciones de latinos sin historial criminal, además de los mexicanos, 5 mil 600 venezolanos, 8 mil 600 guatemaltecos, 6 mil hondureños y 2 mil 800 ecuatorianos.

El reporte, basado en datos oficiales obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), documentó que de febrero a septiembre de 2025 se detuvo en promedio a 6 mil inmigrantes latinos sin historial criminal al mes, en comparación con cerca de 900 por mes en el mismo periodo de 2024 durante la administración del demócrata Joe Biden.

Con este incremento, la proporción de inmigrantes latinos sin antecedentes penales entre todos los detenidos creció de menos de uno de cada ocho en 2024 a más de uno de cada tres en 2025.

El informe también encuentra que la mayoría de aquellos detenidos sin antecedentes se encuentran en edad productiva (18–54 años). Además, casi siete de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y alrededor del 60 por ciento fueron transferidos a instalaciones fuera del estado donde vivían antes de su detención.

Bajo el gobierno de Trump, la gran mayoría (casi nueve de cada 10) de los inmigrantes latinos sin antecedentes fueron deportados y sólo una fracción volvió a sus comunidades tras la detención.

El informe también subraya que la actual administración tiene como objetivo mantener un promedio diario de 100 mil inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord anterior de 50 mil 200 personas bajo administraciones anteriores.

Minnesota protesta por plan migratorio

LA POLICÍA arrestó el viernes a manifestantes contra la aplicación de las leyes migratorias en el aeropuerto más grande de Minnesota después de que excedieran su permiso, informaron las autoridades, mientras comenzaba una movilización masiva para protestar contra la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump en todo Minnesota, a pesar de las temperaturas árticas que azotan el estado.

Una vasta red de sindicatos, organizaciones progresistas y clérigos ha instado a los residentes en Minnesota a no acudir al trabajo, a la escuela ni a comprar el viernes, para protestar contra la aplicación de las leyes migratorias en el estado.

“Unos 100 clérigos” fueron arrestados, según Trevor Cochlin de Faith en Minnesota, uno de los grupos que organizaron la protesta en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul. Los religiosos protestaron contra la participación de Delta Airlines en la deportación de inmigrantes.

La movilización del viernes se planeó como la mayor acción de protesta coordinada hasta la fecha. Incluye una marcha por el centro de Minneapolis a pesar de las peligrosas temperaturas previstas, que según el Servicio Meteorológico Nacional estarán en los -20 y los -30 grados Celsius.

AP