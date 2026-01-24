CFE, pendiente de tormenta

De destacar, nos comentan, la reacción de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Emilia Esther Calleja, que ayer instaló en sesión permanente su Grupo Directivo de Atención a Emergencias, para monitorear la evolución de la tormenta invernal “Fern”. Lo anterior implicó establecer Centros de Operación Estratégicos en las Divisiones de Baja California, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, así como en Oficinas Nacionales, para el monitoreo permanente y la coordinación operativa de medidas previas y durante la presencia del fenómeno. La medida se instrumentó por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González. La CFE cuenta con más de 800 electricistas y personal de logística, 210 grúas, 333 vehículos ligeros, un vehículo todoterreno, 37 plantas de emergencia y 24 torres de iluminación, listos para atender de manera inmediata cualquier situación y acelerar maniobras de restablecimiento. Ahí el dato.

