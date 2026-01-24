Coscorrón chino a legisladoras

Con evidente molestia, nos comentan, reaccionó ayer la embajada de China en México ante acciones y eventos en los que morenistas han dado cabida a la Oficina Económica y Cultural de Taipei, y al uso de la bandera de Taiwán. Y es que, nos comentan, la representación diplomática considera que contravienen la posición oficial de México de respaldar la política de “una sola China”. Una de las destinatarias a las que aludió el país oriental es la diputada Rosalinda Savala Díaz, quien hace unos días repartió bastones y sillas de ruedas a personas con discapacidad en Lázaro Cárdenas, Michoacán, al lado de Iván Y. J. Lee, director de la referida oficina, a quien algunos se refirieron como “embajador”. La otra es Ana Lilia Rivera quien, al lado del mismo personaje, entregó en Tlaxcala computadoras con la bandera de Taiwán en un CBTIS. Se retrataron muy felices las morenistas mientras, tal vez sin saberlo, se volvían parte de una tensión internacional. Uf.