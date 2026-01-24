Ocesa, investigada

Relevante, nos comentan, la información que dio ayer la defensa de Berenice Giles, la joven fotoperiodista que murió al caerle encima una plataforma durante la realización del Festival Axe Ceremonia. Y es que, nos comentan, el abogado Fabián Victoria informó que las empresas Ocesa y Lobo ya se encuentran en calidad de investigados dentro del caso de la joven. “Ahora lo que nos toca lograr es que la fiscalía emita una determinación y acción penal a estas dos empresas”, agregó ayer en una entrevista concedida al programa Al Mediodía con Solórzano que se transmite en el canal de YouTube de La Razón. En este caso mediaba un amparo interpuesto por la familia de la joven, pues originalmente se había excluido tanto a la empresa organizadora de espectáculos como a la de seguridad privada. La primera ayer confirmó la información, pero rechazó que estuviera imputada. El caso tras varios meses, sin embargo, ha comenzado a caminar. Pendientes.

