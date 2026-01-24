Temblor en México HOY 24 de enero: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica de hoy, 24 de enero.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

TE RECOMENDAMOS: Sin que tengan antecedentes criminales Aumenta ocho veces arresto de mexicanos sin historial criminal en EU

Estos son todos los sismos registrados hoy 24 de enero.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 24 de enero?

La actividad sísmica en México este sábado 24 de enero ha sido intensa, con varios movimientos telúricos de magnitud mayor o igual a 4.0 registrados al corte de las 08:00 horas.

Durante la madrugada, a las 04:47 horas de este sábado, se registró un sismo magnitud 4.3, localizado 117 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 117 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/01/26 04:37:24 Lat 13.89 Lon -92.87 Pf 4 km pic.twitter.com/TjjSK8k0w4 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 24, 2026

Posteriormente, a las 05:32 horas, se registró un sismo magnitud 4.1 localizado 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 24/01/26 05:32:02 Lat 16.73 Lon -99.51 Pf 5 km pic.twitter.com/onWlSrFwcN — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 24, 2026

Una hora después, a las 06:19 horas, se registró un sismo magnitud 4.0, localizado 82 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 82 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 24/01/26 06:19:27 Lat 14.42 Lon -92.86 Pf 2 km pic.twitter.com/6qnWxoZTU3 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 24, 2026

Poco más tarde, a las 06:44 horas, se registró un sismo magnitud 4.1, localizado 89 kilómetros al este de Loreto, Baja California Sur.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 89 km al ESTE de LORETO, BCS 24/01/26 06:44:41 Lat 25.97 Lon -110.45 Pf 10 km pic.twitter.com/LbNPsYNHnc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 24, 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra todos los movimientos telúricos ocurridos en territorio nacional, por lo que se espera que se actualice la información a lo largo del día.

Por otro lado, el SSN informó que, al corte de las 20:00 horas del viernes 23 de enero, se han registrado cinco mil 457 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Hasta las 20:00 horas del 23/enero/2026 se han registrado 5,457 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 5.0 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 24, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am