Van con 20 mmdp para reconstruir Veracruz

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se invertirán alrededor de 20 mil millones de pesos (mmdp) para la etapa de reconstrucción del estado de Veracruz, tras los daños sufridos por las intensas lluvias e inundaciones que se registraron en octubre pasado.

De gira por el estado, la mandataria federal especificó que se tratará de proyectos a desarrollarse a lo largo de este 2026 y el próximo 2027, que incluye la rehabilitación de puentes, carreteras, la red de suministro de agua potable, desazolve de ríos, así como la reubicación de vivienda para quienes resultaron afectados en su patrimonio.

Como parte de las obras para poner de pie al estado tras los daños del fenómeno meteorológico registrado en 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) invertirá cerca de tres mil millones de pesos para echar a andar 180 obras en las zonas con mayores afectaciones.

El titular de Conagua, Efraín Morales, expuso en la conferencia presidencial que las labores se enfocarán en los municipios de Poza Rica, Álamo y Tihuatlán.

“Este programa contempla 180 obras. Es una inversión cercana a los tres mil millones. Destacar que es una inversión que vamos a realizar de manera conjunta con el Estado y con los municipios”, dijo.

Subrayó que la instrucción girada por la mandataria federal es que las obras hagan que la infraestructura hidráulica quede en mejores condiciones de las que estaba antes de la emergencia.

Efraín Morales adelantó que ya se inició con uno de los 17 proyectos estratégicos a nivel nacional. Se trata del acueducto Coatzacoalcos, con el que se espera incrementar al doble el volumen de agua disponible para el municipio, con el que se espera beneficiar a más de 300 mil habitantes, obra que se termino 2027.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, dijo que en coordinación con el gobierno estatal se llevan a cabo inversiones por cuatro mil 319 millones de pesos para acciones en la red federal del estado.

Respecto al censo de vivienda, la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, comentó que se identificaron 33 mil 857 viviendas con daño total, y subrayó que hay casos en donde los inmuebles se encuentran en zonas de mayor riesgo, por lo que el problema no se soluciona sólo con la reconstrucción, sino que es indispensable la reubicación de las familias.

Derivado del diagnóstico, Vega Rangel especificó que será necesario reubicar a cuatro mil 60 familias de 13 municipios, particularmente en el de Poza Rica.

Dada la situación, hizo un llamado a que las familias acepten la reubicación por su seguridad: “Este llamado a la población que estén atentos y que tengamos la sensibilidad de entender que muchos no necesariamente quieren moverse de su lugar donde habitan, pero pues por una cuestión de seguridad es necesario que lo valoren. No es un tema de obligación, obligatorio que se vaya a desalojar a nadie, pero sí de sensibilidad respecto a su situación de riesgo”, enfatizó.

Por la tarde, la mandataria encabezó la entrega de Pensiones para el Bienestar en la entidad y destacó una inversión de un billón de pesos para la entrega de diversos apoyos a la población veracruzana.

Bajan índices delictivos de alto impacto en la entidad

› Por Yulia Bonilla

EN EL ESTADO de Veracruz, la reducción de los delitos de alto impacto que afectan a la población ha sido marginal en el último año, al registrar apenas una disminución de 0.3 por ciento entre 2024 y 2025.

De visita a la entidad como parte de la gira que realiza la Presidenta Claudia Sheinbaum este cierre de semana, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso que la baja observada entre un año y el otro fue de 20.6 a 20.5 delitos cometidos a diario en el estado.

Los indicadores ubican a este último periodo, ya bajo el gobierno de Rocío Nahle, como el de menos resultados desde 2019, ya que, desde entonces, se lograron considerables bajas en los índices de la incidencia delictiva; por ejemplo, de 2019 a 2020 se pasó de 52.4 a 34.8 por ciento y, a partir de ello, se continuó con la misma tendencia hasta llegar a 23 en 2023. No obstante, el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido 28 por ciento.

61 municipios participaron en Sí al desarme, sí a la paz

El funcionario destacó que el promedio diario de asesinatos pasó de 3.13 a 2.48 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

Mientras tanto, los delitos de alto impacto mostraron una mínima reducción de 0.3 por ciento, entre 2024 y 2025, pues el promedio diario apenas bajó de 20.6 a 20.5 por ciento.

Desde el 1 de octubre de 2024 hasta el cierre del año han sido detenidas tres mil 571 personas vinculadas con algún delito; además se decomisaron mil 41 armas y más de nueve mil 700 kg de droga.

“En este periodo también destacan detenciones relevantes de líderes y operadores criminales vinculados con secuestro, extorsión, homicidio, cobro de piso, así como acciones contra servidores públicos que abusaron de su cargo para extorsionar a la población. Esto, como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad de este gobierno”, informó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, ayer, en conferencia en la entidad. ı Foto: Especial

En combate al robo de hidrocarburos, el funcionario detalló que en Vigas de Ramírez aseguraron 933 mil litros de hidrocarburo, 64 vehículos, tres cisternas y un predio relacionado con un grupo criminal.

Derivado de la Estrategia Nacional contra la extorsión detuvieron a 46 personas.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que se han realizado 281 mesas de paz estatales que han servido para mejorar los servicios de seguridad. Reconoció a la gobernadora Rocío Nahle por la colaboración para trabajar junto con las fuerzas de seguridad federal.

En el reporte del plan Sí al desarme, sí a la paz, reportó el canje de 230 armas de fuego en 61 municipios de Veracruz.

Tumba 10 de Huitzo, “el descubrimiento arqueológico más relevante de la década”

› Por Martha Díaz

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante la conferencia mañanera del viernes, desde Veracruz, el descubrimiento de la Tumba 10 de Huitzo, un monumento funerario zapoteca localizado en el estado de Oaxaca que ha sido calificado como el hallazgo arqueológico más significativo de los últimos diez años en el país. La mandataria federal destacó la importancia histórica y el excepcional estado de conservación de este sitio ubicado en el Cerro de la Cantera, en el municipio de San Pablo Huitzo.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”, señaló la Presidenta. Enfatizó que este hallazgo es un “orgullo de los mexicanos” y una prueba de la “grandeza milenaria de México”.

El pico de un búho cubre la cara de un señor zapoteca en la entrada de la antecámara. ı Foto: Luis Gerardo Peña Torres INAH

El Dato: Por la calidad de la construcción, la Tumba 10 ya es comparada con los conjuntos funerarios más importantes de la región.

La tumba data del año 600 de nuestra era, por lo que se sitúa en el periodo Clásico Tardío de la civilización zapoteca. Claudia Sheinbaum también resaltó que el descubrimiento fue posible gracias a una denuncia anónima por saqueo realizada en 2025, lo que permitió que la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) intervinieran para salvaguardar el patrimonio.

De acuerdo con información del INAH, en la Tumba 10, en la entrada de la antecámara, los arqueólogos localizaron la figura de un búho, ave que en la cultura zapoteca simboliza la noche y la muerte. El pico del búho cubre el rostro de un señor zapoteca, posiblemente un antepasado al que se le dedicó la tumba y que servía como enlace con las divinidades. Además, el umbral está flanqueado por jambas que representan a un hombre y a una mujer con tocados, parecen custodiar el recinto.

Del mismo modo, se encontró un friso de lápidas de piedra grabadas con nombres del calendario prehispánico que corona el dintel de entrada. Mientras tanto, en el interior de la cámara funeraria se conservan secciones de pintura mural in situ con una paleta de colores ocre, blanco, verde, rojo y azul. Estas pinturas muestran una procesión de personajes que portan bolsas de copal, avanzando hacia la entrada del lugar.

1400 años de antigüedad, al menos, tiene la zona arqueológica

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, subrayó a través de sus redes sociales que este descubrimiento es excepcional por lo que evidencia sobre la organización social y rituales funerarios de los zapotecas. Agregó que la zona se protegerá y se compartirá en el futuro con la ciudadanía.

Las figuras de un hombre y de una mujer se encuentran labradas en las jambas. ı Foto: Luis Gerardo Peña Torres INAH

El INAH informó que un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca trabaja en la estabilización de la pintura mural, la cual presenta un estado delicado debido a factores ambientales y la presencia de insectos y raíces. También se realizan estudios de antropología física en fragmentos óseos encontrados, así como análisis cerámicos y epigráficos para descifrar la complejidad de esta civilización del sur del país.