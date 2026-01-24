Vivienda para el Bienestar: Sheinbaum entrega 44 viviendas del Infonavit en Reynosa

En Reynosa, Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 44 viviendas del desarrollo Florencia a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

“Nosotros luchamos durante años y seguimos luchando por hacer justicia al pueblo de México, porque todas y todos puedan tener un salario justo, digno, porque todas y todos puedan llevar a sus hijos a una escuela, desde preescolar hasta la universidad, de manera gratuita, que puedan acceder a la salud, a un buen sistema de salud, a un centro de salud, a un hospital con medicamentos gratuitos que puedan tener acceso a una vivienda de acuerdo con sus ingresos“, comentó desde el desarrollo Infonavit Florencia.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. ı Foto: Cortesía

Destacó que el programa Vivienda para el Bienestar entrega viviendas dignas a precios accesibles para trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos. Además, se reestructuraron 4.8 millones de créditos con deudas impagables que se otorgaron durante el periodo neoliberal.

“Seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, (...) por eso son viviendas para el bienestar, por eso los Programas para el Bienestar, por eso aumentamos el salario mínimo para el bienestar del pueblo de México”, agregó.

Desde esta ciudad fronteriza, Sheinbaum reiteró México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano . Previo al evento, realizó un recorrido de supervisión en el Hospital General de Tampico del ISSSTE.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Tamaulipas, la meta sexenal es superar las 84 mil viviendas:

60 mil viviendas del Infonavit

20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Más de 4 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste)

Las viviendas, serán construidas a través de una inversión de 50 mil millones de pesos, con la que estiman generar 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos en beneficio de 302 mil tamaulipecos.

Vega Rangel explicó que del total de viviendas, 45 mil ya están contratadas. Además de la entrega de llaves de viviendas nuevas, en Reynosa también se entregaron 349 constancias de liquidación del Fovissste y 100 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que en Tamaulipas, de 60 mil viviendas que construirán, tienen contratadas 42 mil en 32 proyectos ubicados en los municipios de Altamira, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Río Bravo . Destacó que ya se iniciaron obras en más de 15 mil viviendas, mientras que el resto de los trabajos arrancarán en el primer semestre del año. Se encuentran en proceso de revisión 16 proyectos adicionales para 18 mil viviendas que serán contratadas este año. Con ello, se proyecta que a finales de 2026 se habrá iniciado la construcción del 100 por ciento de la meta en el estado.

En el desarrollo Infonavit Florencia, explicó el funcionario federal, se construyen 2 mil 4 viviendas, de las que ya se concluyeron 348 y de manera mensual se entregarán en promedio 140 viviendas hasta abril de 2027.

Informó que de los 4.8 millones de créditos reestructurados, 288 mil corresponden a derechohabientes de Tamaulipas: 14 mil de ellos fueron liquidados, 87 mil se beneficiaron con reducciones y 187 mil con bajas de intereses, mensualidades y saldos. Además, se liberaron 17 mil hipotecas y en el transcurso de los siguientes meses serán 67 mil más. Aunado a que durante 2026 se entregarán 25 mil créditos Mejoravit para el mejoramiento de vivienda, que se suman a los 20 mil que se otorgaron en 2025, siendo la meta sexenal de 120 mil.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, celebró que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum lleva justicia social, como ejemplo de ello, el programa Vivienda para el Bienestar, que beneficia a los habitantes de las zonas donde existe más necesidad.

La beneficiaria Mayra Martínez Vega agradeció a la Presidenta por la implementación de Vivienda para el Bienestar con el cual, aseguró, se cumplen sueños al tener un espacio seguro y digno donde podrán ser felices con sus familias.

Beneficiaria Mayra Martínez Vega junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

cehr