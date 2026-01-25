Iglesia llama al diálogo nacional como camino para construir la paz

La Iglesia católica en México hizo un llamado a fortalecer el diálogo y la escucha como vías fundamentales para sanar las heridas provocadas por la violencia y avanzar hacia la pacificación del país.

A través de una editorial publicada en el semanario Desde la Fe, se subrayó que la construcción de la paz debe partir del reconocimiento de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el compromiso con la justicia, sin caer en la indiferencia ni en la normalización de la violencia.

El texto recuerda que, tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía Pedro Palma en Cerocahui, Chihuahua, en 2022, surgió el Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa que coloca a la escucha como eje central para reconstruir el tejido social.

De acuerdo con la Iglesia, dialogar no significa negociar la dignidad humana ni tolerar la impunidad, sino crear condiciones para que la seguridad y la justicia sean una realidad para toda la población.

En este contexto, se anunció la realización del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, en el que participarán académicos, especialistas, víctimas de la violencia, comunidades religiosas y representantes de gobierno, con el objetivo de analizar la situación del país y generar compromisos concretos para enfrentar la inseguridad.

Finalmente, la editorial reiteró que la paz requiere del esfuerzo conjunto de autoridades, sociedad civil y comunidades religiosas, y exhortó a mantener abiertos los canales de conversación para transformar el dolor en acciones que fortalezcan la convivencia y la reconciliación nacional.

