Monreal anuncia agenda legislativa ‘intensa’ en la Cámara de Diputados para nuevo periodo ordinario

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que a partir del 1 de febrero comenzará un “intenso” periodo ordinario de sesiones, durante el que se discutirán asuntos como la reforma laboral de 40 horas y la regulación de los denominados “jueces sin rostro”.

A través de un mensaje en video, el legislador detalló la agenda legislativa prioritaria para su grupo parlamentario, aunque aclaró que el Congreso aún está a la espera de recibir la iniciativa de reforma electoral, que, dijo, “está en la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación”.

Añadió que Morena buscará aprobar reformas enfocadas en medio ambiente, migración y combate a la corrupción, además de reformas al sistema de justicia penal para hacerlo más eficiente y fortalecer los derechos de las víctimas.

Monreal destacó también la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales sin disminución salarial, e indicó que están pendientes de ser remitidas reformas e iniciativas, como la modificación del artículo artículo 127 de la Constitución para limitar pensiones vitalicias y jubilaciones, así como la derogación de la actual Ley de Migración.

En total, la propuesta de agenda legislativa de Morena contempla siete reformas e iniciativas pendientes en el Congreso:

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Social Reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual Reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental Código Nacional de Procedimientos penales y delincuencia organizada Reforma laboral para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales Reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

“Tenemos bastante trabajo en este próximo periodo. Estaré informando oportunamente de los acuerdos y los resultados dentro de la Cámara de Diputados”, añadió Monreal.

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 25, 2026

