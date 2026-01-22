‘Estamos en buen camino con los aliados’, asegura Rosa Icela Rodríguez sobre revisión de reforma electoral

Tras las resistencias y desacuerdos que los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) llegaron a expresar sobre la próxima reforma electoral, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró, durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que los acercamientos al respecto se encuentran en “buen camino”.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ya se cuenta con un borrador, con la espera de que la reforma sí pueda ser enviada en el mes de febrero para que el Congreso la analice y vote.

En el marco de las reuniones que lleva a cabo la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral -de la que Segob es parte- para consultar con sectores los cambios que se buscan, la funcionaria federal aseguró que se avanza en la exposición y la escucha de los diversos puntos de vista alrededor del plan.

Sostuvo que en el ámbito político se avanza de manera positiva para concretar un acuerdo.

“Lo importante es el acuerdo, el muy buen acuerdo político en el que se va a avanzar y se va a lograr. Pues estamos en buen camino con los con los partidos aliados y con todos los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, aseguró.

Aseguró que hasta ahora las posturas expresadas han sido en “muy buen ánimo”.

“Todos excelentemente bien, aportando sus ideas, aportando sus puntos de vista. En fin, creo que ha sido eh muy buenos términos como se ha dado este tipo de reuniones”, sostuvo.

Afirmó que el ejercicio de consulta no ha concluido, porque las reuniones en distintos espacios continuarán.

Sobre los tiempos para la presentación de la reforma definitiva ante el Congreso, Rosa Icela Rodríguez mantuvo que se espera concluir el proyecto de reforma en febrero, sin embargo, esto aún está sujeto a valoración.

“Vamos a estar viendo precisamente esa parte, pero lo que quiero este asumir en esta en esta intervención es agradecer mucho a todos los que están participando, pero no solamente a los partidos, sino también a los que participaron en los foros, los que participaron en México y en Estados Unidos fundamentalmente en torno a sus puntos de vista hacia la reforma electoral”, dijo.

Entre los puntos hasta ahora abordados en las conversaciones, mencionó los recursos públicos que se destinan en las campañas y la conformación del Congreso.

Sobre este segundo punto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la desaparición o disminución de los cargos legislativos obtenidos por la vía plurinominal aún están bajo análisis.

Reiteró que el objetivo de los cambios que se buscan respecto a esta forma de designación de diputados y senadores es que las listas no deriven de la decisión tomada exclusivamente de las cúpulas partidistas, sino que quienes lleguen a esto también sean electos por la ciudadanía.

“El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera. Ese es el objetivo de la reforma y se está viendo también el número de diputadas y diputados de representación proporcional”, dijo.

-¿Definitivamente se van a reducir?, se le preguntó.

-“No, estamos en esa revisión, las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar eh pues esperamos en febrero”, respondió.

