Pensión IMSS: Calendario de pagos de febrero 2026

Para este 2026 existirá una nueva medida de seguridad para las pensiones del IMSS, por lo que las y los beneficiarios deberán realizar este proceso en sus unidades correspondientes para actualizar sus datos biométricos.

La actualización de datos biométricos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realizará como parte de una estrategia que permitirá que las personas no deban asistir de manera física a las ventanillas y puedan realizar los procesos con tecnología.

Este requisito no es obligatorio; sin embargo, se recomienda a las y los pensionados asistir a realizar la actualización de sus datos biométricos para agilizar este proceso para cuando sea solicitado de manera oficial para recibir el pago de la pensión.

Imagen ilustrativa de datos biométricos. ı Foto: Adobe Stock

Calendario de pagos Pensión IMSS febrero

Pese a que muchas personas tuvieron confusión respecto al pago de pensiones IMSS, el pago de febrero no será suspendido para las personas que no hayan realizado la actualización de sus datos biométricos.

En 2026 se dará un aumento para las pensiones mínimas del IMSS, pues estas pasarán del mínimo mensual de 9 mil 412.99 pesos a 10 mil 636.54 pesos, como parte de un ajuste que permitirá a las personas pensionadas tener un poder adquisitivo frente a la inflación.

Este aumento corresponde al incremento anual del salario mínimo, y debido a que este aumento se dará en el monto mínimo mensual de la pensión, la cifra que recibe cada pensionado puede variar.

Aumento de semanas cotizadas en la Pensión IMSS Ley 97 ı Foto: Especial

Este aumento se verá reflejado para las personas que estén pensionadas bajo la Ley de 1973 del IMSS y corresonde a un incremento estimado del 13 por ciento, por lo que las y los pensionados podrán contar con un ingreso más elevado.

De acuerdo con el calendario de pagos de la pensión IMSS, el pago correspondiente a febrero se realizará el martes 3 de febrero, que corresponde al primer día hábil de febrero este 2026.

Los pagos de la pensión IMSS para los siguientes meses serán los siguientes:

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

El IMSS otorga tres tipos de pensones que corresponden a la causa de jubilacióny pueden ser la edad, los riesgos de trabajo o enfermedades, y pensiones destinadas a beneficiarios.

