4T define agenda

Nos cuentan que esta semana será clave para definir la agenda legislativa que el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión desahogará en el siguiente periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero. De entrada, Morena ya dio pistas de sus prioridades, entre las que se encuentran los temas económicos, laborales, jurídicos y de política exterior, con la mirada fija en el Tratado de Libre Comercio, el entorno económico internacional y la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Y, claro, la reforma electoral que, se anticipa, no tendrá un camino terso en su procesamiento legislativo. Hacia el fin de semana, los grupos parlamentarios de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores se reunirán con secretarios de Estado clave, entre los que destacan los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo, además de la dirigencia partidista, para afinar los detalles de la estrategia para sacar adelante los temas medulares. Pendientes.