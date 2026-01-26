Beca Rita Cetina: Este es el calendario de pagos de febrero 2026

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que se brinda a las y los estudiantes que estén inscritos en una escuela pública del país, con la finalidad de que se disminuya la deserción académica.

Las y los estudiantes beneficiarios reciben un pago bimestral, y el monto que reciben depende del momento en el que los estudiantes comenzaron a ser beneficiarios.

Además; la Beca Rita Cetina otorgará un apoyo económico de 2 mil 500 pesos anuales a los estudiantes de primaria pública para que puedan adquirir uniformes y útiles escolares para el ciclo escolar.

TE RECOMENDAMOS: Alistan reenfoque Gobierno ajusta plan antiextorsión contra cifra negra

📢 La #BecaRitaCetina llegará a todas las primarias públicas este año. 👦🏻👧🏻



A las familias que se incorporen este año se les otorgará un apoyo anual por cada alumna o alumno. 📚



📌 Conoce los detalles: https://t.co/4mhKNKAWZo pic.twitter.com/xlGoVxo4iB — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) January 15, 2026

Calendario de pagos Beca Rita Cetina

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el monto que es otorgado a cada estudiante se rige conforme a la fecha en la que la familia de las y los estudiantes comenzó a ser beneficiaria.

En caso de alumnos que cuenten con hermanos o hermanas beneficiarias desde 2025 o antes, reciben un pago de mil 900 pesos bimestrales en caso de ser de uno a dos estudiantes en nivel primaria.

Sin embargo, las familias que ingresen al programa a partir de marzo del 2026 recibirán un ingreso anual de dos mil 500 pesos por cada estudiante de primaria, mientras que las familias de continuidad recibirán el pago bimestral de mil 900 pesos.

Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

El primer pago de la Beca Rita Cetina del 2026 será depositado en febrero, y este corresponde al bimestre de enero-febrero; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el calendario oficial.

A pesar de esto, se estima que los depósitos comiencen a hacerse de manera escalonada tal como se han hecho en ocasiones anteriores, por lo que el calendario tentativo sería el siguinte:

Martes 3 de febrero: Letra A

Miércoles 4: Letra B

Jueves 5 y viernes 6: Letra C

Lunes 9: Letras D, E y F

Martes 10 y miércoles 11: Letra G

Jueves 12: Letras H, I, J y K

Viernes 13: Letra L

Lunes 16 y martes 17: Letra M

Miércoles 18: Letras N, Ñ y O

Jueves 19: Letras P y Q

Viernes 20 y lunes 23: Letra R

Martes 24: Letra S

Miércoles 25: Letras T, U y V

Jueves 26: Letras W, X, Y y Z

A partir de febrero comenzarán las asambleas informativas en todas las escuelas primarias públicas del país, en las que las madres de familia, padres y tutores podrán conocer información sobre el proceso para solicitar la Beca Rita Cetina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.