Congreso ratifica a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido

Alejandro Gertz Manero será embajador de México en el Reino Unido, tras ratificación de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.

El dictamen fue presentado por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, a nombre de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, donde se concluyó que el funcionario propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum cumple con los criterios de idoneidad para representar al país en una de las misiones diplomáticas más relevantes de Europa.

✅ Se ratifica a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país. — Senado de México (@senadomexicano) January 26, 2026

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el plan de trabajo del nuevo embajador tendrá un fuerte componente académico y educativo, al recordar que el Reino Unido concentra el mayor número de estudiantes mexicanos en Europa.

También destacó la tradición de cooperación bilateral, sustentada en instrumentos como el Convenio de Cooperación Cultural de 1975 y el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Estudios de 2015.

🔴 La Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña. pic.twitter.com/dyMlTbflBR — Azucena Uresti (@azucenau) January 26, 2026

La relación bilateral, añadió, incluye programas de intercambio académico y cultural, así como mecanismos de colaboración entre instituciones de educación superior de ambos países.

Chocan posturas por ratificación de Gertz Manero

No obstante, durante la discusión surgieron posturas críticas. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó el proceso de designación al considerar que la renuncia de Gertz a la Fiscalía General de la República no se ajustó plenamente a los supuestos legales. Señaló que no se configuró una “causa grave”, como exige la normativa.

“Cuando el cimiento está agrietado, la construcción completa pierde solidez”, sostuvo el legislador, quien recordó que la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que estos cargos deben recaer preferentemente en miembros de carrera diplomática. También llamó a evitar precedentes de procesos acelerados o con escaso escrutinio.

🔴 Alejandro Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en el Reino Unido, tras ser ratificado por el Congreso. pic.twitter.com/fLMueX3VgD — Azucena Uresti (@azucenau) January 26, 2026

En contraste, el diputado de Morena, Francisco Chíguil Figueroa, defendió el dictamen al afirmar que el nombramiento se sustenta en una facultad constitucional del Ejecutivo y en una evaluación profesional del perfil. Destacó la experiencia del ahora embajador en administración pública, justicia, seguridad y educación.

Indicó que el programa de trabajo contempla el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación económica, el intercambio académico, la promoción cultural y la colaboración en temas globales como cambio climático, derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sostenible.

El acuerdo fue aprobado por mayoría en votación económica. Posteriormente, Gertz Manero rindió protesta ante el pleno y fue acompañado por una comisión plural de legisladores durante el acto protocolario.

